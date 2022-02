“Charlene di Monaco lascia Alberto” ma il Principe si ribella

Charlene di Monaco, Carolina prende il suo posto e i figli sono tristi

Le ultime indiscrezioni su Charlene di Monaco, per il momento ancora ricoverata in Svizzera, sostengono che la Principessa è pronta a tornare a casa ma in un appartamento da sola, lontana da Alberto. I rumors hanno mandato su tutte le furie il Principe che in tutti questi mesi ha combattuto contro fughe di notizie e illazioni sullo stato di salute della moglie e sulla sua vita coniugale. Come se non bastasse pare che Netflix sia interessato a girare una serie sullo stile di The Crown ma incentrata sulla famiglia Grimaldi.

Charlene di Monaco, il nuovo bollettino ufficiale sulla sua salute

Recentemente Alberto ha dichiarato a Monaco Matin che le condizioni di salute di Charlene sono in netto miglioramento, al punto che può sperare che la moglie “ritorni presto” a casa, per la gioia anche dei suoi gemelli, Jacques e Gabriella. Queste sono le prime parole che il Principe ha pronunciato su sua moglie dall’ultimo bollettino ufficiale, risalente alla fine di gennaio, dove si affermava che occorreva ancora molto tempo a Charlene per riprendersi totalmente nonostante ci fossero segnali di ripresa.

Charlene di Monaco lascia Alberto, la sua reazione

La Principessa si trova in una clinica esclusiva a Zurigo, che costa 18mila euro al giorno, dallo scorso novembre. Gravemente provata da un’infezione a naso, gola e orecchie che l’ha tenuta per mesi bloccata in Sudafrica, Charlene è molto dimagrita e nella struttura svizzera si offre assistenza per disturbi alimentari, oltre a varie forme di dipendenza. Si disse infatti anche che la moglie di Aberto fosse dipendente dai sonniferi.

Finalmente, per Charlene e la sua famiglia il peggio sembra quasi alle spalle. Anche se i rumors su una crisi tra lei e Alberto non accennano a placarsi, nonostante più volte entrambi sono intervenuti a negare ogni tensione. Sta di fatto che il Daily Mail riportava l’indiscrezione secondo cui la Principessa, una volta dimessa dalla clinica, avrebbe soggiornato in un appartamento privato e non a Palazzo con Alberto.

Se il Principe non ha fatto cenno a questi pettegolezzi, ci ha pensato il magazine Gala che ha prontamente smentito i media inglesi. “I cambiamenti a volte sono necessari, ma Charlene non vivrà da sola in una casa isolata al suo ritorno dalla Svizzera”.

Alberto di Monaco furioso con Netflix

Nel frattempo, sempre il Daily Mail, riporta la notizia che Netflix sarebbe interessato a produrre una serie in stile The Crown ma sulla famiglia Grimaldi che pare interessi in modo particolare il network per la sua storia fatta di intrecci, passioni, tragedie e scandali.

La notizia ha mandato su tutte le furie Alberto che è decisamente contrario all’idea e che non ha intenzione di mettere in pubblico le vicende personalissime della sua famiglia, come invece sta accadendo per i Windsor. Pare che il Principe abbia minacciato tramite i suoi legali i produttori: “Non permetterò che la mia famiglia venga trattata allo stesso modo”.