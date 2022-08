Charlene di Monaco, il suo sorriso nasconde il piano per distruggere Alberto

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Vaticano: il look proibito che infrange le regole

Charlene di Monaco è pronta a distruggere Alberto. La Principessa, dopo mesi di allontanamento forzato dal Palazzo a causa delle sue precarie condizioni di salute, oggi è tornata in piena forma – sia fisicamente che psicologicamente – e si sarebbe stancata delle continue imposizioni del marito. Pronta a tenergli testa, Charlene è determinata a cambiare le cose.

Charlene di Monaco, il piano segreto per distruggere Alberto

L’abbiamo vista sorridente e serena, finalmente in forma smagliante dopo un anno complicato, lontana dalla sua famiglia e dal Principato. Charlene di Monaco è tornata ai suoi impegni di corte stupendo tutti: al Gala della Croce Rossa, importante banco di prova per la Principessa, ha superato le aspettative, mostrandosi più bella che mai.

In quell’occasione Charlene è apparsa raggiante al fianco del marito Alberto, indossando un abito lungo e dal taglio morbido, che non ha fatto che alimentare le voci sulla sua presunta gravidanza. Eppure questi sorrisi e la serenità ritrovata della Principessa nasconderebbero un piano segreto: stanca delle continue imposizioni del marito e del controllo che ha della sua vita, Charlene sarebbe pronta a tenergli testa e a cambiare le cose.

Tanto che da qualche tempo a questa parte la Wittstock avrebbe cominciato a fare quello che vuole, “senza preoccuparsi del protocollo e delle istruzioni del marito”. Stando a quanto riportato dal magazine Voici, un insider vicino all’ex campionessa olimpionica avrebbe svelato che “se n’è andata la fragile principessa degli inizi che lasciava che tutto fosse fatto per timidezza! Oggi sa cosa vuole, e soprattutto cosa non vuole“. E pare che abbia anche dei nuovi amici a sostenerla: “Un grande cambiamento per lei dopo anni di solitudine”.

L’assenza di Charlene al Ballo della Rosa: cosa ci sarebbe davvero dietro

Secondo il magazine, l’assenza di Charlene di Monaco al Ballo della Rosa avrebbe infatti un significato più profondo. Si è scritto tantissimo sull’astio tra la Principessa e Carolina: pare che l’ex nuotatrice sia molto gelosa della cognata e avrebbe chiesto ad Alberto di estrometterla da alcuni eventi del Principato, mentre Carolina non sembrerebbe gradire l’essere messa da parte a favore di Charlene.

La presenza della Principessa al Ballo era stata messa in dubbio fino all’ultimo momento, e infatti, dopo aver mancato sia l’edizione del 2018 e che quella del 2019, ha dato forfait anche quest’anno. E pare che dietro questa decisione ci sia la ritrovata volontà di sfidare apertamente il Principe Alberto, come ha riferito il magazine In Touch.

Secondo il giornale la ribellione di Charlene sarebbe partita proprio dall’intenzione di non prendere parte al Ballo della Rosa. E non sarebbe certo per lasciare spazio alla cognata Carolina – da sempre organizzatrice dell’evento – piuttosto una presa di posizione chiara e netta contro il marito. Del resto non è certo una novità che tra le due teste coronate non scorra buon sangue: una fonte vicina a Palazzo ha rivelato al magazine che Carolina è “la nemica giurata di Charlene” e che “l’influenza di Carolina sui piccoli Jacques e Gabriella la rende nervosa“, dato che la sorella di Alberto durante la malattia della Principessa avrebbe mostrato una certa invadenza nella sua famiglia.

Ma l’insider ha assicurato che “adesso la Principessa è abbastanza forte per difendersi”: forse per la Principessa è arrivato il momento di prendere in mano la sua vita, prendendosi – anche con forza – gli spazi che ha sempre voluto.