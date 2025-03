Charlene di Monaco, il conto segreto di Alberto da milioni di euro per il figlio naturale

Fonte: Getty Images Alberto e Charlene di Monaco

Charlene di Monaco pare non fosse a conoscenza del conto segreto che suo marito Alberto ha aperto per suo figlio, Alexandre, nato dalla fugace relazione con Nicole Coste. A rivelare le manovre finanziarie del Principe sarebbe stato il suo ex contabile, Claude Palmero.

Charlene di Monaco, il conto bancario segreto di suo marito Alberto

Alberto di Monaco avrebbe aperto un conto segreto presso la Banque National de Paris per il figlio naturale Alexandre Grimaldi Coste, oggi ventenne, sul quale ogni mese verserebbe 400mila euro, uno stipendio per le spese che il primogenito, di professione modello, deve sostenere.

Pare inoltre che Alberto abbia comprato anche una lussuosa villa in Costa Azzurra per Alexandre e la sua ex che tenta in ogni modo di avere una parte attiva nel Principato.

Il Principe avrebbe tenuta nascosta la cosa a sua moglie Charlene di Monaco, la quale non gradisce la presenza ingombrante di Alexandre e soprattutto di sua madre Nicole Coste, ex amante di suo marito e intenzionata a spingere la carriera del figlio nella Rocca.

Tra Charlene e l’ex hostess c’è qualcosa di più di semplice gelosia. Quando la Principessa si ammalò gravemente e restò lontana da Montecarlo, la Coste rilasciò un’intervista dove ebbe parole molto dure e quasi ingiustificate nei suoi confronti, incolpandola del fatto che cercasse di allontanare Alexandre dal padre e di ostacolare un’eventuale suo ruolo all’interno del Palazzo.

D’altro canto, Charlene non deve temere nulla da Alexandre. Infatti, per legge non può ereditare il titolo di Principe di Monaco, poiché solo i figli maschi nati all’interno del matrimonio ne hanno il diritto. Dunque, l’erede di Alberto sarà suo figlio Jacques e non Alexandre anche se è il primogenito.

Questa legge fu introdotta dal Principe Ranieri, il padre di Alberto, proprio dopo che quest’ultimo riconobbe Alexandre come suo figlio.

Alberto di Monaco, le rivelazioni dell’ex commercialista

A raccontare dei soldi versati da Alberto al figlio sarebbe stato Claude Palmero, il contabile di fiducia del Principe per oltre vent’anni e poi licenziato. Palmero ha reagito denunciando Alberto e rendendo pubblici i suoi libri contabili. I dettagli della storia sono stati riportati recentemente dal media tedesco In Touch. Sarebbe stato lo stesso Palmero a raccontare che Charlene era all’oscuro delle spese del marito a favore dell’ex amante e di suo figlio.

Già al momento in cui scoppiò lo scandalo, dai conti del Principe emersero delle spese per Nicole Coste. Infatti, generosamente finanziò l’attività commerciale dell’ex hostess, una boutique a Londra che poi chiuse. Ma pare che di questo Charlene fosse informata.

D’altro canto, emersero anche le spese “folli” di Charlene per chef, donne della pulizia, abiti e via discorrendo.