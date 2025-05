Charlène di Monaco fuori dagli schemi all'E-Prix di Monaco, il look cattura l'attenzione

All'E-Prix di Monaco Charlene Wittstock ha brillato con un look variopinto in assenza del marito: tutto sulla clamorosa mise e la grande assenza di Alberto II

Una modesta dose di glamour è ciò che rende un look riuscito: ebbene, a regalarcene una quota più che abbondante è stata ancora una volta Charlene Wittstock, risaputa fashion icon di sangue blu, la quale ha inaspettatamente provveduto ad alzare l’asticella dell’eleganza – che lei stessa aveva posizionato ben in alto – presenziando al Campionato Mondiale FIA ​​di Formula E 2025 a Monaco.

Charlene di Monaco luminosa come non mai nel look variopinto all’E-Prix

Di lei ci piace tutto: dal make-up sempre raffinato all’hair look ora audace, ora minimalista, l’estrema grazia trasudata dagli abiti da giorno così come la coolness degli sfavillanti look da party e mondanità. Classe, eleganza e raffinatezza si fondono in un tutt’uno nello stile – riconoscibilissimo – di Charlene di Monaco, e non è affatto scontato dal momento in cui la sua carriera modaiola è iniziata tra tute sportive e costumi da bagno da competizioni agonistiche: prima di entrare di diritto a far parte di una delle famiglie reali più celebri d’Europa accanto ad Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, per tutti Alberto II di Monaco, la bella Charlene Wittstock era una nuotatrice ai più alti livelli, premiata innumerevoli volte con prestigiose medaglie e qualificatasi addirittura per le Olimpiadi di Pechino del 2008, prima della rinuncia.

Era il luglio del 2011 quando è diventata Principessa di Monaco, ed è inutile precisare come tale cambiamento abbia totalmente stravolto, insieme a tutto il resto, anche il guardaroba. Archiviato una volta per tutte il capitolo da atleta, oggi sarebbero i suoi royal look a meritare una sequela di premi, lasciando immancabilmente a bocca aperta ad ogni uscita pubblica.

Ai sontuosi abiti in tessuto prezioso e dallo scollo a cuore la Principessa alterna toni neutri e senza tempo, ma non mancano mai i colpi di scena: non è affatto raro vederla stupire ogni presente in occasione delle uscite ufficiali indossando outfit variopinti e dettagli luminosi, e questo è esattamente ciò che è appena successo.

In data 4 maggio 2025 Charlene ha presenziato al Campionato Mondiale FIA ​​di Formula E 2025 a Monaco, meglio noto come E-Prix, arcinota gara biennale facente parte del calendario della Formula E. Quest’anno è toccata a Sébastien Buemi la vittoria, la terza sull’iconico circuito e il suo primo trionfo dal 2019. È stata proprio la Principessa Charlene in persona a consegnare a lui il trofeo, ed avvolta in una mise alla sua maniera che non è certo passata inosservata.

Per l’importante occasione la nostra Principessa di stile ha scelto di indossare un ensemble firmato interamente Sara Roka, composto da camicia con scollo a portafoglio, in bianco ottico, e maxi gonna a ruota. Il capo dall’apparenza scenografica esplorava i toni caldi dell’oro, del fragola, del rosso e dell’arancione in una stampa a righe diagonali che emetteva grande luce. Perfettamente intonate a questo le slingback Gianvito Rossi, mente la pochette squadrata Christian Dior (Lady Perla) richiamava la blusa.

Alberto di Monaco grande assente all’E-Prix

Sebbene l’epica mise di Charlene di Monaco abbia provveduto- e con grande successo – a rubare la scena, distogliendo così il focus, non è certo sfuggita all’attenzione generale l’assenza di Alberto II.

Nessuna crisi malcelata, però: secondo le indiscrezioni il Principe sarebbe attualmente preso da tutta una serie di altri impegni ufficiali e, per questo purtroppo, non presente all’evento sportivo di rilievo.