Charlene, gli auguri (amari) per Natale: il pensiero è alla sua famiglia

Natale, per le Famiglie Reali, significa anche bellissime cartoline per augurare buone feste a tutti. Fotografie bellissime, ritratti di famiglia, istantanee del passato compaiono sui profili ufficiali social di tutti i royal e attirano grande attenzione. Una tradizione che Charlene di Monaco, nonostante il periodo difficile, ha voluto mantenere. E l’immagine da lei scelta trasmette non solo una grande dolcezza, ma anche un profondo senso di malinconia.

Charlene di Monaco, i suoi auguri di Buon Natale

Charlene sta vivendo un lungo periodo di difficoltà. Da circa otto mesi, infatti, vive lontano da Monaco. Prima, per lungo tempo è stata costretta a restare in Sud Africa, dove ha subito ben tre delicatissimi interventi a causa di una brutta infezione che l’ha colpita in maniera dura.

Tornata, poi, a Monaco, la sua permanenza accanto alla sua famiglia è stata brevissima. La malattia, infatti, deve averla profondamente segnata, tanto che è stato necessario un nuovo ricovero perché troppo debilitata e dimagrita. Ora, la Principessa, si trova in una clinica in Svizzera, dove sta provando a riprendere in mano la sua vita. Non si dimentica, però, delle tradizione e, anche se lontana dalla scena pubblica, ha deciso di condividere una cartolina di Natale con i suoi auguri:

Auguro a tutti delle bellissime e sicure festività. Con tutto il mio amore.

Charlene di Monaco, il pensiero va alla sua famiglia

Gli auguri di buon Natale di Charlene di Monaco pur essendo dolcissimi, associati all’immagine condivisa da Charlene assumono un sapore amaro. Questa volta, infatti, la Principessa non ha condiviso nessuna foto, ma un solo un disegno che la vede in posa con la sua famiglia vicino ad un albero addobbato.

Il pensiero di Charlene va, senza ombra di dubbio, a suo marito, il Principe Alberto, e ai suoi figli, i gemelli Jacques e Bella, con i quali, ormai, non condivide più la quotidianità. E, come spesso accade, la malinconia, durante le feste natalizie si fa sentire sempre di più, soprattutto perché in questi giorni ha saltato degli eventi a cui, in passato, ha sempre preso parte.

Jacques e Bella, in questa situazione, stanno dimostrando di essere dei piccoli eroi: pur avvertendo la mancanza della mamma, che salutano pubblicamente ogni volta che possono, stanno affrontando tutto con grande coraggio. Riusciranno a trascorrere almeno il Natale con mamma Charlene?