Charlene di Monaco, Alberto compie 65 anni ma nella foto ufficiale lei non c’è

Charlene di Monaco

Alberto di Monaco compie 65 anni. Il Principe infatti è nato il 14 marzo 1958. Per festeggiare si è affacciato dalla finestra del Palazzo in compagnia dei due figli, Jacques e Gabriella, ma Charlene di Monaco è inspiegabilmente assente. O forse una spiegazione c’è ed è l’inizio della più grande tragedia che la coppia ha recentemente vissuto.

Alberto di Monaco compie 65 anni senza Charlene

Alberto di Monaco ha voluto condividere con sudditi e turisti il giorno di festa per il suo 65esimo compleanno. Si tratta di una tappa importante per il Principe che ha deciso quindi di affacciarsi alla finestra del Palazzo insieme ai gemelli Jacques e Gabriella, come riporta Monaco Matin che commenta: “Nel giorno del suo 65° compleanno, il Principe Alberto II si è affacciato alla finestra del Palazzo insieme ai suoi figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella. Un momento molto apprezzato dai turisti che hanno fatto il viaggio e che hanno anche cantato la canzone”. Mentre la banda ha reso omaggio al suo Principe.

Alberto ha salutato con la mano i presenti e ha abbozzato un sorriso di ringraziamento. Mentre suo figlio Jacques era molto incuriosito da quanto stava accadendo nella piazza del Palazzo e Gabriella era più distratta e pensierosa.

Certo non è passata inosservata l’assenza di Charlene di Monaco che non ha voluto condividere un momento così importante per il marito. La sua sparizione pare non si possa giustificare con impegni di lavoro, la Principessa non aveva nulla di ufficiale in programma. Per altro non ha nemmeno condiviso sui social gli auguri per il marito.

Dunque, la sua assenza pare essere del tutto ingiustificata. Nemmeno si può dire che siano tornate le tensioni di coppia. Alberto e Charlene ultimamente sono apparsi molto in armonia e nelle uscite pubbliche condivise la freddezza e il gelo sono spariti lasciando il posto a gesti d’affetto e calore.

C’è la possibilità che Charlene, non del tutto ripresasi dalla grave infezione a orecchie, gola e naso, abbia deciso di non comparire in pubblico, preferendo contingentare le uscite, anche se si trattava di esporsi brevemente dalla finestra. Ma forse una chiave per spiegare il suo forfait sta proprio nella malattia.

Charlene di Monaco, l’anniversario più triste

L’incubo iniziò per lei proprio nello stesso periodo del compleanno di Alberto di due anni fa. Nel marzo 2021 Charlene era partita per il Sudafrica per una missione a sostegno dei rinoceronti. Da lì è tornata a casa 8 mesi dopo, ancora molto malata e sofferente, dimagrita e bisognosa di altre cure fisiche e psichiche.

Charlene fu colpita da una gravissima infezione a bocca, naso e gola, a seguito probabilmente di un intervento alla mascella. Alcuni hanno insinuato che si trattasse di un intervento di chirurgia estetica. La Principessa ha subito tre interventi in anestesia totale in pochi mesi, per molti mesi non è riuscita a nutrirsi se non di liquidi, perdendo in modo preoccupante peso, è stata vittima di un collasso che la costrinse a un ricovero d’urgenza, sebbene breve e precauzionale, ma soprattutto ha davvero rischiato di morire. Tanto che al suo ritorno a Montecarlo nel novembre 2021, si rese necessario un ricovero in una clinica svizzera. Lo scorso anno riuscì a tornare in tempo nel Principato, era il 12 marzo 2022, per poter essere presente al compleanno di Alberto.

Allora, il Palazzo comunicò: “In accordo con i suoi medici e mentre la sua guarigione è sulla buona strada, le loro altezze serenissima hanno concordato insieme che la principessa Charlene possa ora continuare la sua convalescenza nel Principato, con suo marito e i suoi figli”. E così è stato.

La fine dell’incubo sembra sia vicina, ora Charlene sta molto meglio e lo ha anche confermato Alberto. Ma evidentemente il ricordo delle sofferenze provate, non solo fisiche ma anche psichiche – per un anno è dovuta restare lontana dai figli e dal marito – è ancora troppo vivido. Per questo, probabilmente, non se l’è sentita di prendere parte pubblicamente alla festa per il compleanno di Alberto.