Charlene di Monaco, Alberto la esclude dall’eredità e lei spende tutto in vestiti

Charlene di Monaco, sobria ed elegante. Ma il Gala è di Charlotte Casiraghi

Charlene di Monaco è stata esclusa dalla successione al trono da suo marito Alberto che ha fatto una piccola modifica agli ordini sovrani del Palazzo estromettendo la moglie dall’ereditare la Corona, anche solo come reggente. La Principessa dal canto suo sfrutta i vantaggi del suo ruolo nel presente e spende tutto in abiti costosissimi.

Charlene di Monaco esclusa dalla successione al trono

A mettere in evidenza la decisione di Alberto di escludere Charlene di Monaco dalla successione al trono in ogni eventualità è stato il magazine Closer. Il Principe ha ereditato la Corona alla morte di suo padre Ranieri nel 2005. Nel 2015 uno degli ordini di Palazzo stabiliva che la sposa del Sovrano, in questo caso Charlene, fosse preposta alla reggenza in caso di sua scomparsa: “Se il Principe Ereditario è minorenne al momento della morte o dell’abdicazione del Principe Regnante, la reggenza è, nel primo caso, esercitata dal coniuge del Principe defunto o, in mancanza, dall’erede maggiorenne a Lui più prossimo nel ordine di successione”.

Ma una nuova ordinanza, emessa il 29 luglio 2022, cambia le cose. In essa infatti si specifica che sarà un consiglio di reggenza ad assicurare la transizione fino a quando il Principe Jacques, figlio di Alberto e Charlene, sarà in grado di regnare: “Se il Principe ereditario è minorenne al momento della morte o abdicazione del Principe Regnante, la reggenza è esercitata dal Consiglio di Reggenza”. Alla Principessa resta il compito di guidare il Consiglio, ma comunque dovrà condividere la responsabilità con altre sette persone. Infatti, il Consiglio di Reggenza sarà così composto:

Coniuge del Principe Regnante non separato di diritto o di fatto, Presidente

Il Presidente del Consiglio della Corona

Il Segretario di Stato

Il Presidente del Consiglio di Stato

Quattro persone nominate con decisione sovrana

Dunque, in caso di morte di Alberto o di sua impossibilità a regnare, Charlene si troverà affiancata nella gestione del Principato fino alla maggiore età di suo figlio Jacques che compirà 18 anni nel 2032. Non vengono resi noti i motivi di questo cambiamento nella successione al trono che toglie alla Principessa i pieni poteri. È probabile che la decisione di Alberto sia stata maturata anche in conseguenza della malattia che nel 2021 ha colpito la moglie, dalla quale non si è ancora del tutto ripresa. Quindi, è stata giudicata troppo fragile per reggere da sola una tale responsabilità nel caso Alberto dovesse mancare prima che suo figlio sia in grado di regnare.

Charlene di Monaco, il tailleur da 4.500 euro

Charlene comunque non è sembrata particolarmente scossa da questo cambiamento. Di certo, si sta godendo ora tutti i vantaggi, anche economici, della sua posizione privilegiata. Non a caso nel 2022 è stata definita la Principessa che più spende per il guardaroba.

A tal proposito, in occasione della Festa della Donna Charlene ha partecipato a un evento dedicato a “Donne e Sport” dove si è presentata con un tailleur pantaloni celeste, composto da una giacca a doppio petto in lana lurex, da 3.290 euro e pantaloni, fin troppo larghi e lunghi per lei, in lana, da 1.210 euro, entrambi firmati Akris, il brand super lusso svizzero che è diventato il suo preferito. A completare il look un paio di décolleté firmato Dior.

Nella stessa giornata Charlene ha portato i figli alla mostra dell’artista Mr One Teas, le cui opere sono state realizzate con l’aiuto di un centinaio di bambini. La Principessa ha naturalmente cambiato il suo outfit optando per un giubbino in pelle e pantaloni beige.