Charlene di Monaco al gala con l’abito da 6.460 euro. Ma è pallida e provata

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è tornata in pubblico assieme ad Alberto per il prestigioso Charity Gala organizzato dalla sua fondazione benefica allo Sport Club di Courchevel. La Principessa si è presentata con un abito da sera, firmato Akris che costa 6.460 euro. Ma il prezioso look non è bastato per farla brillare. Al contrario è apparsa piuttosto stanca e provata con tanti di accenno di occhiaie.

Alberto e Charlene di Monaco di nuovo insieme

È da fine gennaio, precisamente dalla festa di Santa Devota patrona di Montecarlo, che Charlene di Monaco non si mostrava a un evento istituzionale di grande importanza. La Principessa certo non poteva mancare al gala che la sua fondazione ha organizzato, anche se sembra che questa partecipazione le sia costato un notevole sforzo.

Dunque, in concomitanza dei Campionati Mondiali di Sci Alpino si è tenuto il gala di beneficenza a sostegno della Fondazione Principessa Charlene di Monaco e dei bambini del Courchevel Sports Club che mira a formare i giovani, al fine di educarli alla vita sportiva e consentire loro di raggiungere uno sport di alto livello. L’evento è stato patrocinato da Alberto di Monaco, alla presenza del Principe e di sua moglie Charlene.

Charlene di Monaco al gala con l’abito di Akris da 6.460 euro

Oltre alle Loro Maestà erano presenti alla serata di beneficenza, che si è svolta il 12 febbraio, più di 200 invitati tra atleti e imprenditori di alto livello. Agli ospiti è stata offerta una cena raffinata e hanno potuto assistere a un concerto della star monegasca del pianoforte, Stella Almondo con la quale Charlene e Alberto si sono fatti immortalare per le foto di rito.

Naturalmente Charlene ha catalizzato l’attenzione di tutti gli invitati. La Principessa è stata impeccabile e non ha perso il sorriso nemmeno per un momento. Per la serata di gala ha optato per il brand che ultimamente la veste in tutte le occasioni più formali, Akris. Si tratta di un marchio di lusso, fondato nel 1922 in Svizzera, che da sempre punta sull’eccellenza dei tessuti e delle confezioni.

Charlene ha scelto un lungo abito in tulle beige con ricami neri, gonna a pieghe con doppio strato di garza chiaro e nero, sbracciato, con taglio a vita alta. Costo? 6.950 dollari, ossia circa 6.460 euro. Per proteggersi dal freddo, la Principessa ha coordinato all’abito un soprabito nero con collo alla coreana, probabilmente di velluto.

Charlene di Monaco, viso stanco e occhiaie

Indubbiamente il look di Charlene è di un’eleganza strepitosa, ma la scelta non sembra valorizzarla al meglio. I colori spenti e cupi contribuiscono ad accentuare il suo pallore. La Principessa è infatti apparsa piuttosto stanca e provata e nemmeno il trucco è riuscito a nascondere totalmente un accenno di occhiaie.

È probabile che risenta ancora della grave infezione che l’ha colpita nel 2021. In una intervista di un paio di mesi fa suo marito Alberto ha rassicurato sulle condizioni di salute della moglie, affermando che il periodo più difficile si era concluso, che la sua salute è in costante miglioramento anche se ha bisogno ancora di periodi di riposo, per questo non è tornata a pieno regime con le attività istituzionali.

Dunque, si può facilmente ipotizzare che la stanchezza e il pallore sul viso di Charlene siano da imputare alla generale spossatezza che la malattia le ha lasciato.