Charlene di Monaco aggressiva in pelle. Ma con Alberto si annoia

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Il rapporto tra Charlene e Alberto di Monaco va oltre la freddezza del ghiaccio. C’è qualcosa di peggiore del gelo tra marito e moglie ed è l’indifferenza. È esattamente questa che la Principessa ha mostrato nei confronti della sua dolce metà. Uno smacco in pubblico per Alberto che sembra perdere terreno nei confronti di Charlene sempre più sfuggente con lui, quanto più aggressiva nel look. I suoi leggings in pelle sono superlativi.

Charlene di Monaco offesa da Alberto

Il viaggio a New York è stato fatale per la coppia. Charlene di Monaco e Alberto hanno presenziato alla consegna dei premi dedicati alla Principessa Grace Kelly. Il Principe però ha approfittato dell’occasione per incontrare i suoi due figli avuti da relazioni extra coniugali, senza dire nulla a sua moglie che naturalmente non lo ha perdonato per averla lasciata all’oscuro. Risultato? Qualcosa che va oltre il gelo.

Fonte: Getty Images

Tornati in Europa, Charlene e Alberto hanno assistito a Marsiglia alla partita di rugby tra Sudafrica e Francia. I Principi tifavano Sudafrica, di cui indossavano la sciarpa. D’altro canto, il Paese ha ospitato per parecchi mesi l’ex nuotatrice nel 2021, mentre combatteva contro la malattia.

Charlene di Monaco, i leggings in pelle da copiare

Charlene si è presentata allo stadio con un giaccone nero, un pullover a girocollo e dei leggings in pelle nera che le stavano divinamente e le davano un aspetto davvero rock. Ma al contrario del suo aspetto grintoso e del suo coinvolgimento da tifosa nella partita, l’atteggiamento tenuto nei confronti di Alberto era di noia totale.

Fonte: Getty Images

Charlene di Monaco indifferente con Alberto

Marito e moglie seduti l’uno accanto all’altra si scambiano a malapena qualche parola e per il resto si ignorano. In particolare, soli sugli spalti non si guardano, non fanno commenti: lui guarda nel vuoto e lei chatta sul telefono. Poi quando lei lo mette via, è il Principe a prenderlo nell’indifferenza totale.

Questo comportamento freddo e distaccato si è notato anche qualche giorno dopo quando hanno partecipato insieme alla distribuzione dei doni della Croce Rossa, un appuntamento tradizionale che precede la Festa nazionale di Montecarlo che si celebra il 19 novembre. Anche in quel caso, Charlene è scontrosa nei confronti del marito, ma sembra sciogliersi un po’ di più rispetto alla partita di rugby.

Sembrerebbe che abbia ottenuto tramite Alberto una vittoria sull’ex di lui, Nicole Coste, che le dà il tormento dal 2021 cercando di introdurre a Corte il figlio, Alexandre, avuto col Principe 19 anni fa. L’ex hostess, che contro la Principessa ha avuto parole al vetriolo, starebbe facendo di tutto per rovinare il matrimonio di Alberto. La sua presenza ingombrante scatena la gelosia di Charlene. È stata proprio la Coste a pubblicare sul suo profilo Instagram la foto del Principe coi suoi figli a New York, rivelando così dell’incontro a Charlene e mandandola su tutte le furie.

Ora quel post è stato cancellato dalla sua pagina Instagram e si pensa che Nicole Coste l’abbia eliminato dietro precisa richiesta di Alberto, ovviamente spinto da Charlene. La Principessa avrebbe così ottenuto un’importante vittoria sulla sua rivale, dimostrando da che parte sta il Principe. E forse questo sarebbe stato il motivo principale dell’inizio del disgelo tra moglie e marito.