Test: Sei soddisfatta della tua relazione?

Sei soddisfatta della tua relazione? Scoprilo con il nostro test

Se da una parte divorzi e separazioni aumentano, giorno dopo giorno, dall’altra sempre più persone scelgono di restare insieme rinunciando alla felicità, scegliendo di farlo più per inerzia che per amore. Accade spesso, molto più di quanto immaginiamo, per i motivi più diversi. Ma l’epilogo è sempre lo stesso: ci sentiamo frustrate, intolleranti, arrabbiate e insoddisfatte della nostra vita di coppia.

Attenzione però, non si arriva sempre con facilità a questa consapevolezza, perché silenziare i dubbi e le insicurezze, e fingere che vada tutto bene, è sicuramente più semplice che affrontare i problemi. Così ecco che ci rifugiamo nelle abitudini confortanti e nella routine di coppia per fuggire da questi.

Ma la verità, è che ogni emozione insabbiata prima o poi presenta il conto, in un modo o nell’altro. Ecco perché è necessario trovare il coraggio di interrogarsi davvero su ciò che si vuole, per il benessere personale e per quello di coppia. Se sentite che c’è qualcosa che non funziona, ma non sapete da dove cominciare, fate il nostro test per scoprire se siete davvero soddisfatte della vostra relazione.

Relazioni: i segnali dell’insoddisfazione

È inutile negarlo, quando iniziamo una nuova relazione, tendiamo a vedere solo il bello del partner, a osannare quei pregi che ci hanno conquistato. Ma la verità è che, in qualità di esseri umani, abbiamo anche molti difetti. La vera sfida è quella di accoglierli tutti e imparare ad amarli.

Tuttavia, dopo i primi mesi fatti di complicità, passione e premure, iniziamo davvero a conoscere l’altro, e questo, inevitabilmente, ci costringe a fare i conti con una realtà che è ben diversa da quell’idealizzazione del primo periodo. Questo non vuol dire che tutto ciò di cui ci eravamo innamorate non esisterà più, ma a tutti quei pregi si affiancheranno anche i difetti, quelli che spesso mal tolleriamo. Che fare dunque?

Questo momento è un vero e proprio banco di prova per le coppie, uno dei tanti, intendiamoci. Ed è lo stesso, però, che se superato, permette di creare delle basi solide e durature per il rapporto. Bisogna però accettare l’altro per come è, non sopportarlo. Altrimenti è chiaro che l’insoddisfazione prenderà presto il sopravvento.

Succede allora che non ci sentiamo sostenute o supportate, non ci sentiamo mai capite. Abbiamo come l’impressione che il nostro partner non faccia mai abbastanza o che, peggio ancora, non si prenda cura di noi. Questo ci porta a essere nervose, arrabbiate e deluse, e non ci fa più vivere con serenità il rapporto.

Sì, questi potrebbero essere i primi segnali di un’insoddisfazione che ha colpito noi e la relazione. Ma questo non vuol dire che l’epilogo è già scritto. Ancora una volta, il dialogo sincero e onesto tra le parti può davvero salvare le cose. A patto che vengano individuati i veri problemi che stanno alla base.

Se capita anche a voi di sentirvi spesso nel posto sbagliato, ma soprattutto con la persona sbagliata, questo potrebbe essere il segnale che c’è qualcosa che non va nella relazione.

I sentimenti ci sono, così come la voglia di condividere la quotidianità. Eppure avete come l’impressione che manchi sempre qualcosa. Forse avete tollerato troppo, avete evitato quella discussione per quieto vivere o, semplicemente, vi siete lasciate andare alle abitudini e alla routine dimenticandovi di prendervi cura del rapporto e di parlare con il vostro partner.

Se siete arrivate a questo punto, allora, non vi resta che fare il nostro test e scoprire se siete soddisfatte della vostra relazione o se invece è arrivato il momento di affrontare i problemi e di cambiare le cose.