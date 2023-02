Fonte: iStock Test: quanta passione c’è nella vostra coppia?

Ogni giorno migliaia di coppie in tutto il mondo, specie se si tratta di rapporti di lunga durata, si ritrovano ad affrontare il medesimo problema: il calo, o peggio la mancanza, della passione.

Si tratta di una delle più importanti cause di insoddisfazione che colpiscono le persone e le coppie e che mette a dura prova l’armonia e l’equilibrio di una relazione, anche di quella apparentemente più solida. Perché se è vero che la quotidianità e gli impegni giornalieri ci assorbono, e non sempre si ha la forza di dedicarsi all’altro, è anche vero che non facendolo il rischio è quello di cadere nella monotonia e di non uscirne più.

Il caos e il disordine dei giorni, dicevamo, spesso ci inghiottiscono letteralmente, non facendoci rendere conto di quello che succede all’interno di una relazione. Ecco perché è importante ogni tanto fermarsi e capire cosa sta succedendo.

Se avete come l’impressione che la vostra relazione abbia subito una battuta d’arresto, allora, prendetevi qualche minuto per fare il nostro test e scoprire quanta passione c’è ancora nella vostra coppia.

Quando manca la passione

Le coppie di lunga data sanno bene di cosa stiamo parlando quando affrontiamo l’argomento della passione affievolita e di un’intimità ridotta al minimo indispensabile. Perché se è vero che durante i primi mesi del rapporto è tanta la voglia di trascorrere intere giornate sotto le lenzuola, è altrettanto vero che più la relazione avanza, più quel desiderio diminuisce.

È quasi un processo naturale: si trascorre più tempo insieme e si lascia spazio a quelle confortevoli abitudini che sostituiscono, almeno in parte, il fuoco ardente del primo periodo. Si tratta di un equilibrio, del resto, che permette alla coppia di trovare la sua stabilità.

Il vero problema nasce quando la passione si spegne del tutto, con un conseguente calo del desiderio, fino a non esistere più. E le conseguenze di questo, è chiaro, possono essere devastanti.

Del resto non abbiamo bisogno delle numerose evidenze scientifiche per ricordarci di quanto ci fa bene lasciarci andare alla passione, soprattutto con il nostro partner. I benefici del sesso di coppia, infatti, sono evidenziati da numerose ricerche scientifiche.

Tuttavia, nonostante questa consapevolezza, sempre più coppie si ritrovano all’improvviso a smettere di desiderarsi. Succede per tanti motivi, primo fra i quali la quotidianità che prende il sopravvento. Succede quindi che ci disabituiamo al piacere lasciando questo sempre per ultimo per spuntare tutte le cose da fare durante la giornata, dimenticandoci così di quanto è bello condividere il tempo con il partner, con amore ma soprattutto con passione.

Quanta passione c’è nella vostra coppia?

Dicono che più ci abituiamo al piacere, più desideriamo viverlo. E questa frase basta a farci capire che sono nostri il diritto e il dovere di permettere alla fiamma della passione di bruciare ancora. Se avete quindi notato una battuta d’arresto rispetto ai momenti di intimità condivisi o se provate una certa insoddisfazione nel rapporto, ma non capite le origini, provate a fare il nostro test per scoprire quanta passione c’è ancora nella vostra coppia e se è il caso di fare qualcosa per salvare la situazione.