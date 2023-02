Ricchezza e bellezza: così uomini e donne scelgono i partner

Fonte: iStock Ricchezza e bellezza contano eccome, lo conferma scienza

L’essenziale è invisibile agli occhi, scriveva Antoine de Saint-Exupéry nel suo grande capolavoro, Il Piccolo Principe, dandoci così una lezione di vita grandiosa e preziosa. Un’espressione, questa, che invita ad andare oltre al visibile, a non fermarsi alle apparenze, a spingersi oltre ciò che si conosce per esplorare e indagare ciò che gli altri hanno dentro, proprio lì dove custodiscono la grande bellezza che gli appartiene.

E questo è vero soprattutto quando parliamo di sentimenti e di emozioni, di amore, che non può esistere se si ferma alle apparenze, questo è chiaro. Parole, queste, che arrivano dritte al cuore, ma che non sempre si trasformano in fatti. Perché, senza voler colpevolizzare per forza qualcuno, succede spesso che è proprio sulle apparenze che ci soffermiamo quando iniziamo a frequentare qualcuno. E questo lo conferma anche la scienza.

Secondo uno studio, infatti, c’è una buona percentuale di uomini e donne che, nella scelta dei partner, tiene in considerazione solo due fattori, che non hanno nulla a che vedere con la bontà d’animo o con la bellezza interiore. Secondo la ricerca, infatti, uomini e donne sono attratti, rispettivamente, dalla bellezza esteriore e dalla ricchezza.

Quanto contano bellezza e ricchezza?

Non vogliamo cadere nella retorica dei luoghi comuni e dei cliché, ne tanto meno fare di tutta un’erba un fascio, ma se è la scienza a fornirci dei dati certi, non possiamo che fare a meno di riportarveli.

I più romantici affermano a gran voce che ricchezza e bellezza contano poco quando si sceglie di condividere la vita con una persona, perché sono i sentimenti a parlare, non l’apparenza o l’appartenenza. E in effetti ci piace pensare che hanno ragione, peccato però che i dati confermino esattamente il contrario.

Secondo una ricerca condotta dagli esperti dell’Università dell’Indiana, e capitanata dall’accademico Peter Todd in collaborazione con altri colleghi, è emerso che ricchezza e bellezza sono due fattori molto importanti per la scelta dei partner per uomini e donne, seppur con una sostanziale differenza.

Lo studio, condotto su un campione di persone che vivono in Germania, ha dimostrato che, nonostante l’evoluzione e i cambiamenti, la maggior parte delle persone non può fare a meno di cedere agli istinti primordiali, anche nella scelta del compagno di vita, che portano proprio a cedere al fascino della bellezza e della ricchezza.

La scienza conferma: gli uomini sono attratti dalla bellezza e le donne dalla ricchezza

Lo studio, pubblicato dalla National Academy of Sciences, è stato condotto durante una serie di speed date che anno coinvolto uomini e donne di diverse età differenti. Prima dell’appuntamento, ascoltando le persone coinvolte, gli esperti hanno rilevato che che ciò che voleva la maggior parte degli intervistati era trovare un partner simile a loro.

E questo non stupisce poi tanto, dato che molto spesso le relazioni amicali e sentimentali che costruiamo sono con persone che condividono i nostri stessi valori e anche lo stile di vita. Tuttavia, dopo i mini appuntamenti, è emerso qualcosa di completamente diverso.

Gli esperti, infatti, hanno rilevato che gli uomini hanno espresso le loro preferenze soprattutto per le donne dal bell’aspetto, mentre le donne a loro volta sono state attratte dalla ricchezza materiale dei possibili partner.

Dall’indagine è emerso anche che le donne sono molto più selettive degli uomini, e che questa selezione passava appunto per la ricchezza o per la posizione sociale ricoperta. Al contrario, invece, la priorità degli uomini era quella di essere accettati da donne attraenti e molto belle.

Il motivo? Secondo gli esperti in questione, questo modo di scegliere il partner è qualcosa che affonda le sue origini in un istinto atavico, e che ha a che fare anche con la riproduzione della specie. Più belli e ricchi sono mamma e papà, più sarà garantito il successo dei loro figli.