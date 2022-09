L’uomo che frequento è papà di due bambini e per me è un problema

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Frequento da prima dell’estate un uomo che ha qualche anno in più di me. Mi piace molto, fisicamente e “di testa”, abbiamo tante cose in comune, sto benissimo con lui. Ma…c’è un “ma”. Lui ha due figli gemelli di 6 anni. Vivono con la madre (si sono lasciati due anni fa in modo piuttosto civile) ma ovviamente e giustamente passano del tempo anche con lui. Ora, io ho 35 anni. Non vado pazza per i bambini se devo dirla tutta, e non ho mai fatto pensieri sull’avere figli e al momento non ne sento per così dire “l’istinto”… Lui, visto che ci frequentiamo da quasi sei mesi, mi ha detto che vorrebbe farmi conoscere questi bambini, è molto entusiasta all’idea. Ma credo di non essere pronta. Forse non lo sarò neanche in futuro… devo mettere fine a questa storia? Sono tristissima alla sola idea.

Se mi avessi scritto questa lettera un po’ di tempo fa, ne sono certa, ti avrei detto di non rinunciare per nessuna ragione a questa frequentazione che sembra già avere il profumo di una bellissima storia d’amore. Ma la vita mi ha insegnato che tutte le volte che mettiamo a tacere i dubbi, le paure e l’istinto, questi trovano sempre il modo di tornare. E quando lo fanno presentano un conto molto salato da pagare.

Non voglio mentirti, quindi esplorerò insieme a te, e in tutta sincerità, il quadro che ti si prospetta davanti, sia che tu scelga di restare con lui, sia in caso contrario. Una premessa, però, mi è doverosa: sono fan delle storie d’amore, e lo sono ancora di più in questo periodo storico dove tutti sembrano avere il tempo per fare tutto, tranne che per dedicarsi ai sentimenti. E dalle poche righe che leggo, mi pare di intuire che sia tu che lui abbiate degli obiettivi di vita comuni, che non si limitano a una storia fugace destinata a non lasciare il segno.

Devo anche dirti che tutte le storie, in quanto tali, a un certo punto devono fare i conti con un ostacolo. Tu sei davanti al tuo, e sta solo a te scegliere se seguire il tuo cuore o fermarti adesso.

Vedi, potrei darti mille motivi per esortarti a seguire la prima ipotesi. Potrei dirti che se è amore, quello che sta nascendo tra di voi, sarete in grado di attraversare ogni tempesta. Potrei anche raccontarti di quanto sei fortunata ad aver incontrato una persona che ti piace e che ti fa stare bene. Ma sono certa che già lo sai, del resto è questo il motivo che, probabilmente, ti avvicina a lui ogni giorno sempre di più.

Ma non è questo che vuoi sentirti dire. Tu vuoi sapere come sarà la tua vita con lui e con i suoi bambini quando loro entreranno a far parte della loro vita. Perché prima o poi questo momento arriverà.

Quello che posso dirti è che scegliere di condividere la vita con un uomo che è già padre è una sfida inedita. Può essere bellissima, ma anche ricca di imprevisti che nessuno può conoscere in partenza. E sei tu, solo e soltanto tu, a sapere quanto sei disposta a rischiare.

Qualsiasi sia la tua risposta, questa non ti renderà una persona buona o cattiva, giusta o sbagliata. Perché se c’è una cosa che ho imparato nella vita è che nostro il diritto di scegliere cosa ci fa stare bene. Quel “Ma” che irrompe prepotentemente nella narrazione della tua storia è un chiaro indicatore di ciò che provi e di ciò che senti in questo momento. E non puoi ignorarlo.

Al contrario, quello che ti invito a fare è di scavare nella profondità delle tue emozioni, che sono assolutamente legittime, e di capire fino in fondo cosa ti spaventa, cosa non ti fa sentire pronta. Forse è l’incapacità di accettare che i suoi figli avranno sempre la priorità? O forse la presenza della sua ex moglie che di riflesso vive ancora nella sua vita? Hai paura che stare al suo fianco ti costringerà a scelte e rinunce?

Metti a fuoco tutto ciò che senti, dagli una forma se puoi. Solo così potrai guardare in faccia il tuo ostacolo, e scegliere se superarlo o voltare strada. Ti invito però anche a riflettere su un’altra cosa: sei pronta a perdere tutto ciò che hai con quest’uomo?

Scusami se al posto di fornirti delle risposte ti restituisco tantissime domande. Ma la verità è che solo tu sai cosa è davvero giusto per te.