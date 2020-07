Amare chi non t’ama è tempo perso

editato in: da

Eppure, il tempo, non è forse la cosa più preziosa che abbiamo? Basta distrarci un momento ed ecco che dal freddo inverno ci ritroviamo d’improvviso circondate dagli splendidi alberi in fiore e dal profumo della primavera. Giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, il tempo ci scivola via dalle mani e tutto ciò che è stato non tornerà.

È un dono prezioso che dovremmo proteggere nell’unico modo richiesto: vivere, ma troppo spesso restiamo intrappolate in situazioni dalle quali non riusciamo a uscire, mentre tutto lì fuori scorre più veloce che mai.

Tra queste, c’è sicuramente l’amore, il sentimento che muove il mondo e che dovrebbe rappresentare per noi una fonte di gioia. Capita però che, al contrario, l’amore diventa sinonimo di sofferenza e aldilà di tutte le motivazioni che possono essere legate a un cuore spezzato, ce n’è una di cui siamo le artefici.

Stiamo parlando dell’amore unilaterale, la perdita di tempo più grande per la nostra intera esistenza e il perché è facilmente intuibile. Non fa parte dell’amore il non essere amati perché questo sentimento si basa sulla reciprocità, sulle emozioni e la presenza, sul dare e l’avere.

L’amore non corrisposto è di per sé un controsenso perché non è amore, e investire tempo con qualcuno che c’è, ma non c’è, ci porta solo a sprecare il tempo migliore della nostra vita.

Se decidiamo di iniziare una relazione con una persona che non condivide il nostro sentimento, l’epilogo sarà uno soltanto: un percorso difficile fatto di paura, poca autostima, confusione e dolore che ci segnerà per sempre.

L’amore unilaterale è a senso unico, e si trasforma in una ricerca di un sentimento idealizzato, e non vissuto fino in fondo, nei confronti di chi, in realtà, non ci ha promesso niente. E quando non riusciamo a sfuggire da questa situazione, e al contrario ci entriamo dentro con tutte noi stesse, ecco che stiamo sprecando il tempo prezioso. Lo stesso che dovremmo impiegare per apprezzare la vita nelle forme più vere, negli incontri reali.

La verità è che l’amore vero fiorisce solo quando sentimenti e azioni, dei due protagonisti di un rapporto, lavorano all’unisono. Tutto il resto è tempo sprecato che non tornerà più