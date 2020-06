Il passato è e sarà sempre importante. Ma non è la parte migliore della tua vita

editato in: da

E non potrai dimenticarlo mai quell’amore così intenso e folle, o quel momento in cui ti sei sentita forte e coraggiosa, pronta a conquistare il mondo. E ricorderai con nostalgia le corse in motorino con l’amica di sempre e i tramonti infuocati d’estate nei quali amavi perderti. Il bagno a mezzanotte e quella ribellione, nei confronti della società, che ti rendeva orgogliosa della donna che stavi diventando.

Il profumo del tuo fidanzato che ti rimaneva sulla pelle dopo aver fatto l’amore, e che valeva più di mille promesse. Il primo lavoro, la promozione, i successi e le soddisfazioni, la tua casa. Quel luogo che ti rappresentava e nel quale tu avevi lasciato incustodito il tuo cuore, perché solo lì ti sentivi al sicuro da tutto.

Poi sono arrivati i fallimenti, le delusioni e gli addii. Chi credevi restasse sempre al tuo fianco è andato via, senza neanche troppe spiegazioni. Le promesse non sono state mantenute, i sogni sono stati infranti e le parole sono volate via, per sempre, lasciando a te solo il ricordo di tutto ciò che è stato.

Anche il cuore è stato un po’ maltrattato, certo ha continuato a battere, ma nulla era più come prima. E tu, ti sei persa semplicemente nel passato, tra le memorie dei tuoi giorni più belli, convincendoti che a nulla sarebbero valsi i tuoi tentativi di sopravvivenza, perché la parte migliore della tua vita tu l’avevi già vissuta.

Ti sei convinta di questo, lasciando semplicemente trascorrere le tue giornate, scandite dalle abitudini e da quei gesti quasi meccanici che escludevano cuore, vitalità ed energia. Finché un giorno, quasi per caso hai scoperto la serendipity, quella gioia in attesa che no, non appartiene solo ai film.

E allora hai capito che il passato non sarebbe più tornato, e quella parte di te, così bella e magica, avrebbe sempre avuto un posto speciale nel tuo cuore e non solo, ti ha trasformato nella donna che sei oggi, fragile e forte, ma pronta ad amare la vita, i suoi doni e anche gli ostacoli con tutta te stessa.

E hai compreso che il presente è la cosa più preziosa che hai, e ti sei promessa di viverlo con tutta te stessa. Oggi, domani e sempre.