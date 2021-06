YogaFestival: incontri dal vivo con un omaggio speciale di Freddy

editato in: da

Vip e modelle con la passione per lo yoga

In occasione della Giornata Mondiale dello Yoga, che ricorre ogni anno il 21 giugno, torna lo YogaFestival di Milano di cui Freddy è main sponsor.

Freddy si lega ancora all’evento nel capoluogo lombardo. Si tratta di una realtà tutta italiana che organizza eventi e incontri dedicati a questa antica disciplina che viene dall’Oriente, una pratica che unisce corpo e mente ricca di benefici.

L’appuntamento è per il 21 giugno all’Arena Civica di Milano dove per l’intera serata si terranno lezioni di yoga e meditazione. La partecipazione è gratuita, e per iscriversi basta registrarsi sul sito dello YogaFestival. Il programma inizia alle 18 e si conclude alle 21.

In qualità di partner dell’evento, Freddy omaggia tutti coloro che prenderanno parte alle lezioni con una t-shirt logata che, indossata durante i corsi all’Arena, unirà tutti i presenti nel momento magico della pratica. Inoltre, regalerà anche a tutti gli iscritti uno speciale coupon sconto spendibile sul sito dell’azienda.

Freddy, brand fortemente legato al mondo dello sport e del benessere, non poteva mancare in un’occasione così speciale, un ritorno, seppur con le giuste precauzioni, a un evento collettivo che celebra la libertà di movimento, e che simboleggia una nuova rinascita, cadendo proprio il giorno del solstizio d’estate.