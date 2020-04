editato in: da

Visto che la tuta è il capo che metto di più per via della quarantena, mi dici come metterlo in modo un pochino chic?

In questo periodo in cui siamo tutti obbligati a restare in casa, uno dei capi che sicuramente stanno andando alla grande, almeno tra le mura domestiche, è la tuta. Giustamente una di voi, Agata, mi chiede come fare per provare almeno a renderla un pochino chic, un pochino glamour: vediamo se riesco a darvi qualche consiglio utile!

Tuta, come indossarla restando chic: premessa

La tuta è un capo di abbigliamento prettamente sportivo, che non potremo mai far diventare elegante in senso stretto, proprio perché non nasce con questa finalità. Detto questo, possiamo però cercare di renderla elegante in senso lato, quindi di toglierle quella patina di sciatteria che rischia di avere, soprattutto all’intero di un confinamento domestico di settimane.

Tuta, come indossarla restando chic: indossatela appaiata

Diciamo che, per semplificare le cose, indossare il pezzo sopra e il pezzo sotto appaiati aiuta, anche se non è una regola tassativa. Se riuscite a far parlare felpa e pantaloni, in modo che uno richiami i colori dell’altro, andrà bene ugualmente. Il top della chiccheria sarebbe quello di riprendere i colori dei dettagli (eventuali loghi, cerniere, lacci…) con qualche altro elemento del vostro look: l’elastico per i capelli o lo scrunchie, i calzini, la t-shirt.

Tuta, come indossarla restando chic: in caso di uscite

Dobbiamo restare a casa, verissimo, ma potrebbe capitare di dover portare a spasso il cane, o di dover fare la spesa, o buttare la spazzatura, operazioni durante le quali potremmo incrociare i nostri vicini o qualche conoscente. Dobbiamo sempre tenerci ad almeno un metro di distanza… distanza che consente comunque di vedere se siamo in ordine oppure no! Quindi vi raccomando: quarantena e obbligo di restare a casa sì, sciatteria no! In caso di uscite, fate come Kendall Jenner (sotto): colori chiari, trainers, cappellino con frontino e maxi occhiali. E, se possibile, mascherina.