Getty Images Giuseppe di Morabito Ready to Wear Fall/Winter 2025-2026 fashion show

Top di nome e di fatto: sono loro i capi in assoluto più desiderati ed insieme strategici (anche) dell’estate 2025, in grado di sovvertire in un attimo le sorti dell’intero look.

Dai modelli boho a quelli asimmetrici, tra scolli halter, foulard mutaforma e scenografiche silhouette caratterizzate da peplum scultorei, i modelli del momento sono gli assoluti protagonisti delle serate fuori. Come? Vicino al jeans perfetto, ad una maxi gonna, ad un paio di sandali di tendenza. Come abbinarli e sceglierli te lo spieghiamo nelle prossime righe.

Tutti i top da sera che non possono mancare nel tuo armadio per l’estate 2025: i modelli di tendenza

Lo scenario è il seguente: è finalmente giunto il tempo delle meritate vacanze estive, e dopo una giornata trascorsa in panciolle in riva al mare arriva il momento di concedersi una serata fuori all’insegna della spensierarezza. Che significa? Semplice: urge un look che sappia miscelare glamour ed eleganza in un cocktail esplosivo. E nel guardaroba di stagione, si sa, non può mancare un top — o giusto qualcuno in più che uno soltanto — capace di attirare a sé ogni sguardo.

Vicino a nostalgici bikini di tendenza, gonne pareo ed improbabili sandali infradito, a fare la netta differenza sull’impatto dell’ensemble totale quest’anno più di sempre sono senz’altro bluse e canotte, versatili, sensuali e sofisticate. In una parola: indispensabili. Tra inserti brillanti, tagli donanti e design unici, il top estivo da donna è il primo prezioso alleato fashion delle sere d’estate.

Impossibile passare inosservate con quello giusto addosso. Garantito. Come scovarlo è una domanda che rimettiamo al panorama moda odierno.

Con cene al lume di candela e party scatenati all’orizzonte il capo giusto sul quale fare affidamento è proprio lui, in grado di risolvere con facilità ogni dilemma modaiolo. O, perlomeno, è così che la pensano le più autorevoli maison d’haute couture: era sensualissima ma altrettanto raffinata la proposta in satin con motivo drappeggiato e spalla scesa di Staud, e lo stesso vale per la versione in raso incrociata firmata THE SEI.

La parola d’ordine? Brillare. Lo testimoniano le visioni di Rotate, 16Arlington e Giuseppe Di Morabito, tra punti luce ton sur ton e accenti preziosi. Imperavano scollature particolari e tagli monospalla anche da Pinko.

Dall’allure grafica, essenziale ma mai noiosa, tra i prediletti del periodo c’è proprio il top monospalla che gioca con l’asimmetria e scolpisce come nient’altro la figura grazie alle sue linee diagonali. Se in jersey è perfetto accostato a pantaloni palazzo o gonne midi, nella sua declinazione in cotone si abbina praticamente a tutto, dai denim chiari ai bermuda sartoriali, come fosse un jolly. Il modello attualmente più virale è quello con nodo o drappeggio, splendido se in combo a zeppe o sandali flat.

(Ri)entrato dritto dritto tra gli essentials di stagione, il seducente top con peplum modella la silhouette a clessidra grazie al caratteristico volant che si apre sul suo punto vita. In passerella si è visto sfilare in popeline ma anche denim, sopra a pantaloni affusolati o longuette. Con struttura bustier o gilet si presta persino al look da ufficio, insieme a delle sofisticate slingback ai piedi. Perché sceglierlo? Perché si dà il caso che sia lui il modello strategico per tutte coloro che intendono valorizzare la parte alta del corpo, e mascherare la pancia.

Non un semplice accessorio, ma molto di più: il foulard è quel capo grandemente sottovalutato, ma che non dovrebbe mancare per nessun motivo al mondo nel capsule wardrobe di una donna. Con il suo taglio triangolare e le stampe vivaci, questo cambia forma a seconda del gusto e dell’evenienza, diventando persino un top da sera super glamour. Per ulteriori chiarimenti domandare a Beatrice Valli.

Romantico e dall’intenso retrogusto boho chic, il top con volant e rouches è tornato ma in versione aggiornata: questa volta dalla sua ha volumi 3D, misure cropped e colori neutri.

Scopre le spalle, slancia il busto ed il tutto il perfetto equilibrio sullo stile minimal: il top halter è un modello essenziale ma d’effetto, il classico esempio di semplicità che vince sempre. Comodissimo in maglia stretch e raffinato in tessuti satinati, si abbina con facilità a gonne midi e pantaloni ampi. E, se il nero rimane la scelta più chic, le zuccherine nuance pastello del momento lo rendono di certo più accattivante.

Grande must di stagione, poi, il gilet: uscito dal guardaroba maschile, manifestazione fatta tessuto dell’estetica mannish tanto in voga, lo storico panciotto da nobiluomo è approdato in passerella sconvolto nei colori e nelle forme per essere indossato direttamente su pelle nuda, come il più seducente dei top da donna.

L‘intimo si è fatto pubblico, e oramai lo sappiamo: negli ultimi anni sempre più capi un tempo convenzionalmente considerati parte della sfera personale e privata del guardaroba sono usciti dal cassetto, facendosi protagonisti assoluti di look inediti quanto audaci. Nell’estate 2025, ad esempio, dopo lo slip dress è il turno del top in pizzo. Scivolata, avvolgente e iperfemminile, come solo la lingerie sa essere, la canotta in raso con inserti ricamati non si nasconde più. Parola di Chiara Ferragni.

A confezionare quella più ammirata e sospirata è stato Dries Van Noten, una proposta eclettica e controversa, animata dall’incontro tra tessuti, pattern e nuance opposte, in verde militare e arancione. Più sobria la controbattuta di Chloé, in jacquard turchese e panna. La versione ancor più audace, ma raffinatissima? Quella interamente in merletto, ad effetto vedo-non vedo.

Tra i capi leggeri ed impalpabili del momento i top off-shoulder sanno incarnare meglio di tutti le summer vibes: nel 2025 a dettare tendenza sono quelli con maniche (corte o lunghe poco importa) a scendere dolcemente sulle braccia, in stile Brigitte Bardot.

Intrisi d’un romanticismo nostalgico e senza tempo, questi modelli hanno letteralmente conquistato i nostri feed di Instagram e così anche i cuori delle trendsetter: le proposte in circolazione sono tante, e le possibilità di scelta variegate. Sì, anche letteralmente: ad andare forte sono quelli in stampa, a pois, in fantasia floreale, a righe, ma resta in auge l’intramontabile tinta unita, ideale per chi ama lo stile effortless chic da vera diva.