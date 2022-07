Tie and dye: la tendenza che non passa mai!

Come posso abbinare la t-shirt tie and dye senza sembrare una ragazzina del liceo?

Il tie and dye è una tecnica di tintura dei capi che letteralmente significa “legare e tingere”. In sostanza, vengono fatti dei nodi alla stoffa e poi la si tinge in un bagno di colore, così che l’effetto risultante è quello di una fantasia a macchie irregolari e tutte diverse. Ovviamente, in origine era così, ora questi motivi vengono spesso stampati direttamente sulla stoffa. Questo tipo di pattern è molto casual e si presta per essere abbinato in tanti modi freschi ed estivi: ecco qualche idea per voi.

Tie and dye: con il bianco

Con il bianco non sbagliate mai, quando si tratta di tie and dye, perché spesso la base del tessuto è chiara, quindi al bianco si abbina bene! In più, il bianco è un classico estivo che rende portabili anche i capi più casual, donando loro un allure più elegante.

Tie and dye: sportivo

Il tie and dye è decisamente sportivo come pattern, quindi la morte sua è un look casual! Potete ottenerlo con il classico denim, che funziona benissimo, ma anche con un pantalone cargo beige. Come calzature, le sneakers saranno perfette: chunky, alte tipo le Air Jordan o basse come le Converse andranno benissimo.

Tie and dye: con accessori naturali

Soprattutto d’estate, gli accessori in materiali naturali come il cuoio, il legno e la rafia, sono perfetti da abbinare ad un pattern come il tie and dye. Potete mettere un paio di clogs, ad esempio, ed una cintura di pelle intrecciata, o un paio di sandali in cuoio e una borsa di pelle.

Tie and dye: con il nero

Con il nero o il blu questa fantasia starà benissimo per renderla meno casual. C’è da aggiungere che anche il tipo di capo che acquistiamo in tie and dye sarà discriminante, nel senso che una camicia sarà necessariamente meno casual rispetto ad una maglietta o a una tuta e potrete abbinarla di conseguenza.

Tie and dye: da sera

Eh sì, il tie and dye può essere indossato perfino da sera! Ovviamente no stiamo parlando di un abito super elegante, ma la stampa, se applicata ad un abito dal taglio importante, diventa graziosa anche per un outfit dove non ce la aspetteremmo, come quella di un abito da sera.