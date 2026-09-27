Le sneaker rosse sono le scarpe più desiderate dell’autunno

Le sneakers rosse sono le scarpe più cool del momento, da sfoggiare per tutto l'autunno (e non solo)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Le sneakers rosse sono di tendenza da comprare

Le sneakers rosse sono le scarpe dell’autunno, da acquistare, indossare e abbinare per creare look favolosi. Dopo averle sfoggiate per tutta l’estate, con shorts e vestitini, le sneakers rosse tornano a dominare gli outfit della nuova stagione, diventando il pezzo forte di ogni guardaroba.

La parola d’ordine è: farsi notare. E in questo il rosso è un ottimo alleato, perfetto per regalare istantaneamente carattere a qualsiasi look. Il primo vantaggio è senza dubbio quello di riuscire ad abbinarsi benissimo ad ogni capo. Le sneakers rosse stanno bene con t-shirt e jeans, ma anche con completi sartoriali e total look in denim.

Le sneakers rosse sono di tendenza

Queste scarpe non sono perfette solo per aggiungere un po’ di colore allo styling, ma si trasformano nel punto focale del look. Il bello di queste sneakers è che i modelli a disposizione sono davvero tanti, da quelli retrò a quelli ispirati al running. Anche le nuances non sono mai uguali, il rosso va dal ciliegia al bordeaux, seguendo stile e gusti di chi indossa queste scarpe.

Gli esperti di stile ne sono convinti: le sneakers rosse sono le eredi delle classiche sneakers bianche. Si abbinano a tutto e donano un accento cromatico al proprio guardaroba, unendo funzionalità ed effetto nostalgia.

Le sneakers rosse sono perfette per completare look eleganti da ufficio e non, abbinandoli a gonne sino al ginocchio, abiti eleganti e completi. In questo caso le scarpe rosse sono un ottimo sostituto per quelle più formali, unendo comodità e raffinatezza. Dal giorno sino alla sera, le sneakers rosse si inseriscono alla perfezione in look ricercati, donando equilibrio grazie ad un punto di colore.

Puoi sfoggiarle sotto pantaloni ampi e camicette, cappotti dal taglio elegante, blazer e abiti essenziali. Sostituiscono al meglio decolleté e mocassini, senza rinunciare all’eleganza e diventando un super classico da usare in palestra, in ufficio, per un aperitivo…praticamente ovunque!

D’altronde ciò che rende speciali le scarpe rosse è soprattutto la versatilità e la capacità di adattarsi a tanti contesti differenti. L’importante è renderle l’elemento centrale del look, aggiungendo un punto di colore acceso a pantaloni cargo, trench, denim dritti, t-shirt e maglie, ma anche gonne midi e abitini.

Dietro un semplice colore si nasconde del resto si nasconde una lunga storia, con significati e svolte fashion. Erano gli anni Settanta quando Converse lanciò sul mercato le primissime Chuck Taylor All Stars, scarpe realizzate con questa nuance decisa e inizialmente pensate per gli sportivi del basket.

Le scarpe ebbero un tale successo che divennero in breve tempo un must, comunicando energia e uno stile personale inconfondibile. Negli anni Ottanta questo colore iniziò ad essere il più desiderato fra i newyorkesi, diventando l’elemento distintivo dei look di strada.

Negli anni Duemila gli stilisti colsero il grande potenziale delle sneakers rosse, trasformandole in una scelta originale e di rottura per allontanarsi da una visione minimal del look. All’epoca fra le it-girl iniziarono a spopolare i modelli scamosciati e quelli con decorazioni, diventando il simbolo di uno stile elegante, ma al tempo stesso casual.

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