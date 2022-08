Fonte: Getty Images, Kardiff, Fendi by Lozza, Rinascimento, Barbara Biffoli Pizzo estivo: ecco come indossarlo con stile!

Il pizzo d’estate è seducente, ma anche fresco ed elegantissimo! Come fare per portarlo senza rischiare l’effetto vecchia zia? Ecco qualche idea di look per voi!

Fonte: Getty Images, Kardiff, Fendi by Lozza, Rinascimento, Barbara Biffoli

Pizzo estivo: l’abito d’altri tempi

L’abito che sembra uscito dal baule della nonna (o che davvero ne è uscito) ha quel sapore d’antan che in un’epoca votata alla modernità è una perla più unica che rara. Non snaturiamolo, ma rendiamolo moderno: basterà un sandalo flat, magari infradito, e una micro bag coloratissima. Eviterei i sandali chunky, a meno che non siano già parte del vostro stile abituale.

Pizzo estivo: con il nero e dettagli rock

Il modo più veloce per rendere cool un capo in pizzo è quello di dargli un tocco rock, magari mescolandolo ad altri capi neri. Una cintura alta in vita e un chocker ad esempio sono una bella idea, perché aggiungono grinta anche al più romantico degli abiti. Prendete spunto da Zoe Saldana, qui sotto: una piratessa super cool!

Pizzo estivo: coloratissimo

Un altro modo per rendere più moderno un abito in pizzo è sceglierlo coloratissimo, come fa Olivia Palermo, che lo abbina ad una borsa di piume e a mules argentate con il fiocchetto. È un look molto bon ton e romantico, ma non c’è rischio effetto vecchia zia!

Pizzo estivo: con il denim

Il denim è un altro metodo sicuro per rendere più cool un capo, senza snaturarlo e funziona benissimo anche con il pizzo. Provate la vostra blusa con uno short in jeans e aggiungeteci un sandalo chunky e una minibag coloratissima: l’insieme sarà estivo e moderno!

Pizzo estivo: trasparenze cool

Il pizzo può essere trasparente: usiamolo a nostro vantaggio per ricreare un look cool e moderno, ad esempio mettendo sotto al top un reggiseno in colore a contrasto, nero sotto al bianco, per esempio. Il bicolore bianco e nero poi è una combinazione che funziona sempre molto bene.