Pink is the new black: consigli di shopping in rosa

editato in: da

Il rosa è un colore che vedremo spesso questa primavera, quindi prepariamoci! Lo so che per molte potrà risultare stucchevole, ma vi posso assicurare che indossato in modo rock funziona benissimo. Ecco qui qualche idea di look e di shopping per non farci trovare impreparate davanti al trend della stagione!

Pink is the new black: dalle sfilate

Le sfilate della primavera estate sono state un tripudio di colore e il rosa si è visto in tutte le sue sfumature. Nella sfilata di Schiaparelli ad esempio, è stato indossato in versione ton sur ton, abbinando tra loro sfumature più e meno cariche.

Pink is the new black: rosa caldo e rosa freddo

I rosa hanno un’ampia gamma di nuances, che vanno dalle sfumature più fredde (come quelle di Schiaparelli della foto sopra) a quelle più calde, come nella foto sotto. Il punto di rosa caldo si adatterà meglio a chi ha sottotono caldo, viceversa, quello freddo a chi ha sottotono freddo.

Pink is the new black: la semplicità vince sempre

Quando siete in dubbio, ricordatevi che la semplicità vince sempre: se volete rendere più rock un abitino come quello della foto sotto, vi basterà abbinarlo ad una giacca in denim o ad un chiodo in pelle e ad un paio di sneakers. Amate il look bon ton? Allora metteteci sopra un golfino bianco e ai piedi un paio di ballerine.

Pink is the new black: idee di shopping

Un pull rosa confetto è delizioso se portato con una camicia bianca e un paio di jeans, ma anche con un pantalone bianco e una slingback.

Se le gambe sono il vostro punto di forza, mettetele in evidenza con un paio di pantaloni: questi in rosa possono essere abbinati ad una t-shirt bianca e ad una giacca in denim, oppure, se volete un look più business, potete optare per una camicia in microfantasia che riprenda lo stesso rosa e un blazer.

Se amate il rosa ma fate fatica ad abbinarlo, gli accessori sono sempre la scelta giusta! Una décolleté rosa, da mettere non solo con un abito da sera, ma soprattutto con jeans skinny, blusa e chiodo sarà il complemento perfetto per il vostro look street style.

E per chi ama stupire con piccoli dettagli, provate il rosa anche in viso… indossando un paio di occhiali che vi faranno vedere la vie en rose!