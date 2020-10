Look da pioggia: ecco qualche idea per voi

editato in: da

Si può essere eleganti anche con la pioggia? A giudicare da alcuni look della scorsa Fashion Week parigina direi proprio di sì! Ecco qualche idea per voi per non rinunciare all’eleganza anche quando diluvia!

Look da pioggia: scarpe comode

Per essere eleganti, non serve stare sui trampoli, meno che mai quando diluvia. Guardate qui sotto Nine d’Urso, figlia della stellare Ines de la Fressange, incontrastata icona di stile. Ha preso la semplicità della madre: le basta una tuta intera e un paio di stivaletti per essere super chic!

Look da pioggia: il trench

Se non ve lo mettete quando piove, quando dovreste indossarlo? Il trench è il capo da pioggia per eccellenza: facile versatile e… non solo beige! Potete sceglierlo anche in altri colori (blu, nero, verde militare, color caramello) o addirittura in fantasia, l’importante è che vi cada a pennello.

Look da pioggia: la cappa

Comoda e calda, va benissimo soprattutto se siete freddolose: potete sceglierla modello poncho, come questa di Dior nella foto sotto, oppure optare per una vera e propria cappa in lana con tanto di bottoni. Se siete delle temerarie, gonna corta e calza nuda, se siete comuni mortali, andranno benissimo pantaloni a sigaretta e stivali al ginocchio.

Look da pioggia: la gonna

Se detestate l’idea di bagnare il fondo dei pantaloni, le opzioni sono due. Prima opzione: vi mettete dei pantaloni dal taglio asciutto e sopra un paio di stivali da pioggia, da cambiare poi quando arrivate a destinazione con un altro paio di calzature più comode (diciamocelo, gli stivali da pioggia non sono comodissimi…). Seconda opzione: vi mettete la gonna, sempre con gli stivali, oppure con ankle boots o, se siete coraggiose, anche décolleté. E vi raccomando, la cosa più importante (dopo la mascherina): ricordatevi l’ombrello!