La capsule inclusiva di abbigliamento yoga

Yogether, brand sensibile alle tematiche sociali fondato da Alessandro Dernini lancia la sua prima capsule Pride 2021 per celebrare tutti i colori dell’amore in un racconto contemporaneo sullo yoga.

Una limited edition di capi e accessori unisex attenta alle persone e all’ambiente: colpisce da subito la presenza costante dell’arcobaleno su t-shirt e shorts, per raccontare e sostenere l’amore in tutte le sue forme.

Cappellini, shopping bag, t-shirt, felpa, leggings, top, calzini shorts realizzati in tessuti tecnici e fibre riciclate che, comunque, mantengono un’ottima texture e offrono il massimo comfort per le sessioni di allenamento.

In più, Yogether ha scelto di affidarsi alla vendita 100% digitale che consente di realizzare i capi solo al momento dell’acquisto, eliminando così le scorte e lo spreco di materiali. Si è creato dunque un processo di vendita che il brand ha definito come fashion on demand e che consente mensilmente di generare delle limited edition dedicati a specifici temi sociali e ambientali.

Tra queste, troviamo, appunto, la capsule dedicata al Pride Month, su cui emerge la sigla VIP: Very Inclusive People.

L’impegno di Yogether, comunque, non si ferma qui. Infatti, il brand organizza sessioni di Yoga realizzate in collaborazione con maestri dall’elevata esperienza nell’insegnamento della disciplina yogica e devolve il ricavato ad associazioni finalizzate alla salvaguardia del pianeta o alla tutela delle associazioni che difendono diversità e inclusione.

Da non perdere l’appuntamento del 26 giugno per celebrare il Pride Month con una classe speciale in collaborazione con RainbOM Yoga all’interno delle magnifiche sale del Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano.