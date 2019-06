Come indossare le calze? Ecco le regole da seguire

editato in: da

Questa settimana rispondo a Valeria e alle sue amiche, che mi chiedono lumi su come indossare correttamente le calze:

Ciao Angela, io e le mie amiche abbiamo un dubbio: ci sono delle regole in fatto di calze? Sappiamo che il bon ton prevede calze color carne anche d’estate, ma è davvero così? E poi, dilemma dei dilemmi, in questa stagione, quando non fa né troppo caldo né troppo freddo, per una festa tra amici con un abito scuro cosa consigli? Calze velate nere o calze color carne in base alla tonalità della propria pelle? La scarpa open toe è rigorosamente senza calze? Come vedete c’è un po’ di carne al fuoco! vediamo se riesco a risolvere qualcuno dei loro dubbi!

Come indossare le calze: il galateo e la mia opinione personale

Dunque, il galateo prevedeva effettivamente fino a non molto tempo fa la calza velata in situazioni formali. Se ci fate caso infatti, la Duchessa di Cambridge, alias Kate Middleton, non è mai senza calze. Per i comuni mortali però, la regola è un po’ più elastica: in caso di caldo estremo, è possibile, anche per una cerimonia, evitare le calze. L’unica eccezione è la sposa: tecnicamente lei dovrebbe sempre indossarle!

Ora veniamo alla mia personale opinione: lo ammetto, io non reggo le calze velate e meno che mai quelle color carne, perchè, a mio avviso, invecchiano tremendamente! Passo dalla coprentissima 80/100 denari alla gamba nuda, senza preoccuparmi troppo del fatto che non sia abbronzata… ma non cedo alla velata color carne! Qual è la soluzione per chi invece è freddolosa oppure preferisce coprire le gambe?

Come indossare le calze: le velate

L’alternativa alla gamba nuda sono le calze velate. Ultimamente se ne vedono di ogni tipo, con mille applicazioni e decorazioni sono proprio un trend. Detto questo, una calza velata e lavorata è adatta a voi solo se avete belle gambe, altrimenti se le gambe non sono un vostro punto di forza, mantenetevi su una velata 20/40 denari, preferibilmente nera. In caso di situazioni da sera più formali, che prevedono come dress code l’abito scuro, potete scegliere: o la velata nera, oppure, dal momento che l’abito sarà lungo, potrete evitare di indossarle.

Come indossare le calze: con le open toe