Sostenibili fino alla punta dei piedi: ecco i brand di calze green!

Avete presente quando una volta le nonne rammendavano i calzini? Era una pratica comune: tutti seduti intorno al fuoco si rattoppavano vestiti e si chiudevano buchi e buchetti. Oggi non ho idea di quanta gente abbia mai preso in mano ago e filo per cucire un buco su un calzino… si fa prima a gettarlo via e ad acquistarne un paio di nuovi. Per non parlare poi dei collant: sono molto delicati, si smagliano facilmente e non si può fare altro che buttarli via. Dove? Nel secco non riciclabile, come il 99% delle fibre tessili. E se ci fossero dei brand che lavorano con materiali sostenibili e che fanno attenzione anche all’usura dei loro capi o che li recuperano una volta smessi? Ecco un piccolo elenco di brand sostenibili che lavorano prestando attenzione all’ambiente e a chi lo abita!

Perché scegliere i brand sostenibili (sì, anche per le calze!)

Come sapete, da anni ormai cerco di diffondere il messaggio che vestirsi in modo sostenibile è più facile di quello che si crede e che valga la pena investire in pezzi di qualità e che durano nel tempo. Con capi come la biancheria e le calze questo discorso è ancora più valido: si tratta di capi particolarmente soggetti ad usura e quindi a consumarsi. Perciò, se sono realizzati in fibre che possono essere riciclate o rigenerate, o se vengono realizzati per durare, è un vantaggio enorme per il pianeta.

Brand di calze sostenibili: CasaGIN

CasaGIN è un brand padovano di biancheria intima, homewear, sportwear e calzini tutti realizzati in Italia con fibre certificate e con processi rigorosamente controllati, dalle materie prime ai prodotti a scaffale. I calzini sono realizzati in viscosa di eucalipto o in cotono certificato GOTS, ed esistono da donna, uomo e bambino.

Brand di calze sostenibili: Swedish Stockings

Brand svedese che realizza collant con materiale rigenerato e che ha un sistema di recupero dei vecchi collant per poi poterli rigenerare.

Brand di calze sostenibili: Rifò

Rifò è un brand italiano specializzato in lana e cachemire rigenerati, un esempio meraviglioso di economia circolare. I calzini in cachemire di Rifò, disponibili per donna e uomo, derivano da vecchie pezze di cachemire recuperate, ricardate e rifilate, per creare un filato nuovo davvero ad impatto zero.

Brand di calze sostenibili: Colourful standard

Si tratta di un’azienda inglese che realizza abbigliamento sostenibile in cui troviamo anche calze e calzini in tinta unita e coloratissimi, in filato certificato.