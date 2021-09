Brand di homewear sostenibile: vestirsi in casa rispettando il pianeta

Anche quando stiamo in casa possiamo scegliere di vestirci con capi che siano amici del pianeta e di chi lo abita. Ecco alcuni consigli per vestirsi in modo sostenibile in casa e una serie di brand etici e sostenibili tra cui scegliere il vostro homewear.

Homewear sostenibile: vogliamoci bene anche se dobbiamo stare in tuta

Cominciamo con una piccola premessa: il mio lavoro, oltre ad essere una fashion editor, è quello della consulente d’immagine. In sostanza, faccio in modo che le donne si sentano più belle guardandosi allo specchio e questo passa anche per quello che indossano. Ecco, questo vale anche quando siamo tra le mura domestiche. Complice il lockdown e la permanenza forzata in casa, nell’ultimo anno e mezzo è diventata forse più un’abitudine quella di vestirsi con più attenzione, anche se restiamo in tuta tutto il giorno. Per come la vedo io, essere confinati tra salotto e cucina non è una scusa per cedere alla sciatteria. Essere in ordine in casa è un modo per sentirci in ordine, per stare meglio con noi stesse. Detto questo, veniamo a noi.

Homewear sostenibile: come vestirsi in casa rispettando il pianeta

Il modo più semplice di rispettare il pianeta in termini di abbigliamento è quello di non acquistarne. Lo sapete: il capo più sostenibile è quello che non si compra. Questo significa che, al momento del cambio di stagione, se avete capi che magari utilizzavate in ufficio e che si sono leggermente usurati, che hanno fatto peeling e che quindi all’ufficio non sono più adatti, potete destinarli al vostro homewear. Il pullover basic, ad esempio, o l’abito in maglina che ormai ha vissuto la sua vita, possono diventare abbigliamento da casa super confortevole, ma anche sufficientemente chic.

Brahd di homewear sostenibile: eccone alcuni per voi

CasaGIN

Brand italianissimo di intimo e homewear in viscosa di faggio, abbigliamento sportivo in materiali innovativi rigenerati o riciclati e costumi da bagno in Econyl. La viscosa di CasaGIN è austriaca, prodotta dalla storica ditta Lenzig e poi colorata e lavorata in Italia.

Cora Happy Wear

Brand di abbigliamento per adulti e bambini (anche neonati), semplice e colorato. Felpe, t-shirt, maglioni, leggins realizzati in modo etico e sostenibile.

Lizè Natural Clothing

Negozio on line di abbigliamento e accessori, tra cui tute, felpe, magliette in fibre come la canapa o la lana e seta, ideale per l’inverno, o la seta 100%. Il tutto selezionato da fornitori trasparenti sia sui materiali impiegati che sulla lavorazione.

Poudré Organic

Brand francese di abbigliamento da donna e bambina in materiali organici e con un gusto molto naturale e semplice. T-shirt, maglie a manica lunga, felpe, cardigan, pantaloni… tutto molto easy chic.

Two Thirds Barcelona

Brand spagnolo fortissimo nelle t-shirt e che ha ampliato la gamma prodotti a felpe, tute, leggins, pantaloni morbidi e perfino jeans, il tutto prodotto in modo etico e sostenibile.

The Optimistic Apple

Brand Italiano che propone una selezione di t-shirt e felpe in materiali esclusivamente PETA approved, quindi rigorosamente vegan e organici.

Colourful Standard

Brand di abbigliamento da donna e da uomo, che propone capi dal taglio molto semplice, rigorosamente in tinta unita. Ultimamente ha allargato la sua proposta, oltre ai capi come tute, felpe e t-shirt, anche ad accessori come calzini e occhiali.