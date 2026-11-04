Ci sono accessori che da soli cambiano totalmente anche l’outfit più semplice. Di solito pensiamo subito alle scarpe o alla borsa, ma questa volta vogliamo puntare i riflettori su un accessorio spesso sottovalutato: la cintura, e non una qualsiasi, ma la cintura obi.
L’accessorio, stagione dopo stagione, torna a dare personalità al nostro guardaroba perché la cintura di ispirazione giapponese ha una caratteristica che la distingue dalle altre: è in grado di sottolineare la nostra silhouette con la sua allure sofisticata
La buona notizia è che la cintura obi, che tradizionalmente veniva indossata con i kimono, è stata in grado di stare al passo con le tendenze e di reinventarsi in chiave contemporanea. Proprio quello di cui abbiamo bisogno per rendere cool anche l’outfit più minimal a un prezzo accessibile perché ci sono proposte low cost da provare.
La cintura obi è da tenere d’occhio
Alzi la mano chi nel proprio guardaroba non ha almeno una cintura, perché è un grande classico che usiamo per praticità. Con la cintura obi la praticità si trasforma in stile, messe da parte quelle sottili con fibbia tono su tono o a contrasto, siamo tutte d’accordo nell’affermare che il modello di ispirazione giapponese ha un mood scenografico che difficilmente otteniamo con le altre del suo genere. Alta, avvolgente e morbida ha un’estetica che non passa inosservata e, se volete un look più originale, la cintura della foto è quella che fa per voi.
Nonostante non sia caratterizzata da fibbie o decorazioni particolari, è proprio la sua forma ad attirare la nostra attenzione. Dal design piuttosto strutturato, è caratterizzata da cuciture orizzontali che le donano morbidezza, creano un delicato effetto drappeggiato. A renderla ancora più femminile ci pensa la scelta del colore, un rosa cipria che spicca su un outfit total white.
Con l’outfit over non ha rivali
I contrasti valorizzano anche il look più semplice e a confermarlo è l’outfit della foto. Qui si è deciso di abbinare un accessorio strutturato, quasi rigido, a capi over. La camicia XL dal taglio maschile ricade morbida, ma a darle consistenza arriva la cintura a fascia che segna la silhouette in vita. A sottolineare ancora di più questo gioco di volumi c’è la scelta di accostare al bianco della camicia il rosa della cintura. Una scelta che funziona anche con altri colori: bellissimo ad esempio è l’abbinamento camicia azzurra e cintura bordeaux, nero o cioccolato.
Il resto del look si completa con pantaloni larghi anch’essi bianchi e dopo la cintura obi color rosa cipria ci sono le ballerine rosse con fiocchetto e una borsa tote in suede color cioccolato. Il risultato è un outfit versatile e perfetto da mattina a sera.
La cintura obi, il dettaglio low cost
Il look composto da camicia e pantaloni è solo un esempio, perché la cintura obi, proprio per la sua versatilità, si presta a numerosi outfit. È perfetta sopra un abito chemisier, o molto più semplicemente con una maglia slim e una gonna lunga. In autunno, poi, puoi indossarla anche sopra un blazer over e avrai un look urban davvero cool.
Per dare vita a tutti questi outfit, non devi spendere una fortuna, perché online ci sono diverse cinture a fascia low cost in tessuto, in pelle, in materiale elasticizzato o perfino in pizzo, da scegliere in base allo stile che preferisci. I materiali lucidi come il raso o le versioni ricamate, sono ideali se volete un risultato elegante. In cotone o lino sono più easy, mentre la cintura obi in pelle dona grinta a qualsiasi abbinamento. In ogni caso avrai un look che non passerà inosservato.
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