Basta un accessorio per trasformare il tuo look. La cintura obi è il dettaglio da riscoprire, soprattutto perché costa pochissimo

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La cintura obi è l'accessorio cool dell'autunno

Ci sono accessori che da soli cambiano totalmente anche l’outfit più semplice. Di solito pensiamo subito alle scarpe o alla borsa, ma questa volta vogliamo puntare i riflettori su un accessorio spesso sottovalutato: la cintura, e non una qualsiasi, ma la cintura obi.

L’accessorio, stagione dopo stagione, torna a dare personalità al nostro guardaroba perché la cintura di ispirazione giapponese ha una caratteristica che la distingue dalle altre: è in grado di sottolineare la nostra silhouette con la sua allure sofisticata

La buona notizia è che la cintura obi, che tradizionalmente veniva indossata con i kimono, è stata in grado di stare al passo con le tendenze e di reinventarsi in chiave contemporanea. Proprio quello di cui abbiamo bisogno per rendere cool anche l’outfit più minimal a un prezzo accessibile perché ci sono proposte low cost da provare.

La cintura obi è da tenere d’occhio

Alzi la mano chi nel proprio guardaroba non ha almeno una cintura, perché è un grande classico che usiamo per praticità. Con la cintura obi la praticità si trasforma in stile, messe da parte quelle sottili con fibbia tono su tono o a contrasto, siamo tutte d’accordo nell’affermare che il modello di ispirazione giapponese ha un mood scenografico che difficilmente otteniamo con le altre del suo genere. Alta, avvolgente e morbida ha un’estetica che non passa inosservata e, se volete un look più originale, la cintura della foto è quella che fa per voi.

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Nonostante non sia caratterizzata da fibbie o decorazioni particolari, è proprio la sua forma ad attirare la nostra attenzione. Dal design piuttosto strutturato, è caratterizzata da cuciture orizzontali che le donano morbidezza, creano un delicato effetto drappeggiato. A renderla ancora più femminile ci pensa la scelta del colore, un rosa cipria che spicca su un outfit total white.

Con l’outfit over non ha rivali

I contrasti valorizzano anche il look più semplice e a confermarlo è l’outfit della foto. Qui si è deciso di abbinare un accessorio strutturato, quasi rigido, a capi over. La camicia XL dal taglio maschile ricade morbida, ma a darle consistenza arriva la cintura a fascia che segna la silhouette in vita. A sottolineare ancora di più questo gioco di volumi c’è la scelta di accostare al bianco della camicia il rosa della cintura. Una scelta che funziona anche con altri colori: bellissimo ad esempio è l’abbinamento camicia azzurra e cintura bordeaux, nero o cioccolato.

Il resto del look si completa con pantaloni larghi anch’essi bianchi e dopo la cintura obi color rosa cipria ci sono le ballerine rosse con fiocchetto e una borsa tote in suede color cioccolato. Il risultato è un outfit versatile e perfetto da mattina a sera.

La cintura obi, il dettaglio low cost

Il look composto da camicia e pantaloni è solo un esempio, perché la cintura obi, proprio per la sua versatilità, si presta a numerosi outfit. È perfetta sopra un abito chemisier, o molto più semplicemente con una maglia slim e una gonna lunga. In autunno, poi, puoi indossarla anche sopra un blazer over e avrai un look urban davvero cool.

Per dare vita a tutti questi outfit, non devi spendere una fortuna, perché online ci sono diverse cinture a fascia low cost in tessuto, in pelle, in materiale elasticizzato o perfino in pizzo, da scegliere in base allo stile che preferisci. I materiali lucidi come il raso o le versioni ricamate, sono ideali se volete un risultato elegante. In cotone o lino sono più easy, mentre la cintura obi in pelle dona grinta a qualsiasi abbinamento. In ogni caso avrai un look che non passerà inosservato.

FASHIONGEN Cintura obi in similpelle

LEACOOLKEY Cintura larga in pelle elasticizzata

ZKGYUS Cintura obi in pizzo

FANCYPUMPKIN Cintura obi con fiocco

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