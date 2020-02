editato in: da

Il cardigan è uno di quei capi confortevoli, che bene o male abbiamo tutte nell’armadio proprio perché ci fanno sentire al calduccio senza troppe pretese da fashion victim. Beh, c’è una novità: anche il cardigan può essere super fashion! L’hanno sdoganato le influencer un po’ in tutte le salse: vediamo come possiamo fare per metterlo anche noi dandogli un tocco di stile.

Cardigan, consigli per indossarlo con stile: in generale

Evitate di farlo diventare super sportivo, altrimenti l’effetto cool sparisce. Per semplificare: se lo indossate con i jeans, preferite una camicia strutturata ad una t-shirt, se invece lo portate con la t-shirt, allora mettete sotto un paio di pantaloni: palazzo, a sigaretta, cropped, quello che preferite. Quanto al colore, le sfumature scure stanno un po’ con tutto, ma la tendenza adesso è quella di portarlo super colorato: dai rosa confetto, agli azzurri, ai gialli squillanti, se vi piace il colore, osate!

Cardigan, consigli per indossarlo con stile: cropped

Trend partito tra le giovanissime, adesso spopola anche per chi ha superato i trenta. E’ un modello sbarazzino, che mette in evidenza il punto vita, che quindi deve essere il vostro punto di forza. In questo caso, non chiudetelo, ma lasciatelo aperto. Per evitare di strafare, lascerei stare l’abbinamento con un crop top: meglio un top che copra l’addome.

Cardigan, consigli per indossarlo con stile: lungo

Il cardigan lungo è il migliore amico di tutte coloro che non si fidano del proprio lato B, io per prima! Comodo, caldo e ci consente di tenere a bada tutte le nostre paturnie! Fate solo attenzione a che non sia troppo lungo, per evitare di accorciare la figura infagottandovi. Viceversa, se avete baricentro alto, un cardigan lungo aiuterà a slanciarvi ulteriormente.