Fonte: Pexels 5 Brand di scarpe sostenibili (e bellissime) che devi conoscere

Le scarpe sono un accessorio che noi donne amiamo, c’è poco da fare. E se vi dicessi che possiamo sceglierne di bellissime che sono anche amiche dell’ambiente e che sono state realizzate in modo etico, quindi rispettando i diritti di artigiani e lavoratori? Ecco 5 brand di calzature etiche e sostenibili bellissime che potete seguire su Instagram. Alcuni sono più grandi, altri invece sono piccoli e di nicchia. Tutti sono bellissimi! Attenzione: il rischio è di voler comprare tutto!

Privato Vegan Shoes

Brand di calzature italiano che ha fatto di semplicità, bellezza e comfort i propri punti di forza, nella direzione di un futuro sempre più green e vegan. Le calzature vengono realizzate con materiali cruelty free interamente in Italia.

The White Ribbon

Questo brand di calzature tedesco, con alle spalle un team tutto femminile, produce scarpe modello ballerina anche da sposa, con deliziosi nastri che possono essere sostituiti da una fibbietta. Le varianti colore e materiali sono tantissime: sono perfette sia per occasioni eleganti che per outfit da tutti i giorni. Avete solo l’imbarazzo della scelta!

Emma Hope

Emma Hope è un brand dal design inglese che produce in Italia le proprie calzature in modo artigianale. Non per nulla abbiamo alcuni tra i distretti calzaturieri più specializzati al mondo! Le sue Mary Jane in velluto con la fibbietta sono delle vere chicche.

Bellastoria Vegan Shoes

Questo brand 100% italiano produce scarpe customizzate sulle richieste dei clienti utilizzando materiali come l’apple skin, il piñatex o le fibre derivanti dal mais o dal cactus. I modelli sono dei basici che possono essere realizzati in qualunque materiale, ovviamente cruelty free.

Josephinas

Le calzature di Josephinas sono realizzate a mano in Portogallo da artigiani specializzati. I modelli sono semplici e molto classici, ma sempre con quel gusto grintoso e colorato che caratterizza questo paese così solare.