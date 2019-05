Sette cose che tutte le coppie felici hanno in comune

editato in: da

Nozze d’oro, o addirittura di diamante. Ebbene sì ci sono persone che festeggiano cinquanta anni (e oltre) di matrimonio. Così come, naturalmente, ci sono relazioni che deragliano inesorabilmente alla prima difficoltà incontrata. La domanda che sempre ci poniamo è: che differenza c’è tra la prima tipologia e la seconda? Perché se è vero che l’amore nel tempo si modifica, per restare insieme non bastano i sentimenti.

Ma qual è la ricetta per una storia d’amore lunga e soddisfacente?

Esistono sette aspetti che tutte le coppie appagate dalla propria relazione hanno in comune. Si tratta di piccoli accorgimenti che permettono di non incorrere in inutili discussioni.

Impegno: già perché per far funzionare una relazione bisogna sforzarsi di farla andare avanti nel migliore dei modi. Quindi è importante chiacchierare, passare del tempo di qualità insieme e raggiungere compromessi durante le discussioni. Appoggiarsi e tifare uno per l’altro. Infatti sentire di avere nel proprio partner una persona dalla propria parte ci può aiutare molto nei momenti difficili. Questo significa anche sostenersi per riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Aspetto che ci porta direttamente al consiglio numero tre. Supportare le passioni dell’altro è fondamentale, perché spesso sono ambiti che permettono alla coppia di esprimersi maggiormente e che sono fondamentali per il benessere di una coppia felice. Se ne incontrate una noterete sicuramente che magari non hanno gli stessi gusti, ma fanno sì che l’altro porti avanti i propri interessi. Le coppie felici hanno i propri amici e salvaguardano i propri rapporti personali. Certo ci sono quelli condivisi, perché più passa il tempo più è inevitabile che ci si leghi anche a quelli dell’altro, ma è importante continuare a coltivare anche la propria sfera personale. Questo permette anche di avere sempre cose nuove da raccontarsi. Mai fare confronti. Un altro segreto della felicità è non guardare se l’erba del vicino è più verde. Quindi mai paragonarsi ad altre coppie. Per due ragioni. La prima è che non è detto che la percezione che si ha corrisponda a realtà e la seconda è che ogni individuo (e ogni rapporto) è una cosa unica e a sé. Il sesso, senza trovare scusanti ma anzi raccontandosi i propri desideri. Cercare di venire incontro alle esigenze dell’altro e mantenere acceso il desiderio non faranno bene solo sotto le lenzuola, ma contribuiranno anche a rendere appagante ogni giorno la relazione. Fare pace prima di andare a dormire. Andare a letto arrabbiati non concilia il sonno e può accrescere la sensazione di distanza o acuire la rabbia. Molto meglio chiarire e, poi, spegnere la luce. E ricordatevi di una delle parole chiave del primo punto: compromessi.

Impegno, dedizione, supporto e tutela della sfera personale sono quindi le caratteristiche che le coppie felici hanno in comune. Provare per credere.