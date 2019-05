Se hai la nausea in gravidanza avrai figli più intelligenti, lo dice la scienza

editato in: da

Tutte le mamme in gravidanza sanno quanto sia difficile convivere con la nausea, uno dei sintomi più frequenti soprattutto nelle prime settimane.

Eppure secondo una ricerca canadese condotta dal Sick Children di Toronto e pubblicata sul “The Journal of Pediatrics”, non tutti i mali vengono per nuocere. La nausea è infatti “sintomo” di figli più intelligenti, come hanno dimostrato i risultati di questo curioso studio. La ricercatrice Irena Nulman, che lo ha guidato, ha preso in esame 120 donne che erano rimaste incinte dai 7 ai 3 anni precedenti, chiedendo loro se avessero mai sofferto di nausea e vomito durante i nove mesi.

Una trentina di donne ha rivelato di non averne mai sofferto, le restanti hanno dichiarato di aver avuto sintomi di questo tipo. Dopodiché i figli di tutte le donne prese in esame, di età compresa fra i 3 e i 7 anni, sono stati sottoposti a un test di intelligenza e a ottenere i punteggi più alti sono stati proprio i bambini delle mamme che avevano sofferto di nausea.

Un risultato casuale? Secondo i ricercatori no, dipenderebbe piuttosto da una maggiore concentrazione di gonadotropina corionica e tirosina nelle gestanti che presentano nausea, rispetto alle donne che non accusano questo sintomo. Si tratta di ormoni che vengono prodotti durante i nove mesi dal corpo della donna per preservare in salute la placenta e che, secondo gli studiosi canadesi, proteggono anche il cervello del feto in formazione, aiutandolo a svilupparsi nel migliore dei modi.

Va da sé che le mamme con nausea in gravidanza, avendo più ormoni di questo tipo nel corpo, hanno figli mediamente più intelligenti. Insomma il QI, stando alla ricerca canadese, avrebbe a che fare più con i cambiamenti ormonali che con i geni. E non solo, un’altra ricerca pubblicata sulla rivista JAMA Internal Medicine ha dimostrato che la nausea mattutina in gravidanza è correlata anche a una migliore memoria e a maggiori abilità linguistiche nei figli.

Tutte buone notizie per le mamme che ne soffrono e che d’ora in avanti, studi alla mano, certamente se ne faranno una ragione, inclusa Kate Middleton. La duchessa di Cambridge ha infatti sofferto moltissimo di nausea nelle sue gravidanze, a causa dell’iperemesi gravidica da cui era affetta, ma oggi potrà consolarsi con i risultati della ricerca.