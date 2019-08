Forse non lo sai, ma tuo figlio ti ha scelto per essere sua madre

editato in: da

Il legame tra madre e figlio è qualcosa di speciale e magico che va oltre la capacità di comprensione umana.

Si tratta di un rapporto senza limiti, una connessione che viene stabilita tra le parti ancora prima della nascita. Non è un caso se il sesto senso delle mamme, nei confronti dei propri piccoli, è davvero infallibile.

La maternità è un’esperienza unica così come lo diventa tutto quello che accade dopo la nascita di un figlio: lui vi renderà felice, con la sua sola presenza. A voi, il compito di insegnarvi la vita, questa esperienza meravigliosa.

Ci saranno giorni in cui probabilmente le incomprensioni prenderanno il sopravvento, come non pensare alla fase di ribellione in età adolescenziale che tutti abbiamo vissuto?

Vostro figlio però vi amerà sempre, anche quando apparentemente farà finta che non è così, perché la sua età e il branco glielo impediscono. I vostri bambini non dimenticheranno mai il legame speciale che c’è tra voi. Perché hanno fatto parte di voi e lo sanno.

Hanno scelto di crescere con voi e affidarsi ad ogni insegnamento, di seguire quel desiderio di scoprire il mondo attraverso tutto l’amore ricevuto.

I figli crescono velocemente e sotto gli occhi dei genitori: da bambini si trasformano in splendidi adulti, ma non lo faranno da soli. Con loro, sempre il cuore e l’amore della mamma, che in qualche modo è cresciuta anche lei.

Tra errori, cadute e allontanamenti apparenti, il legame tra madre e figlio persiste oltre il tempo e lo spazio, abbattendo qualsiasi limite, visibile e invisibile.

Come mamme, insegnerete a vostro figlio ad essere felici sempre e a voi, basterà solo quello, un suo sorriso per riempirvi gli occhi e il cuore di gioia.

E gli sarete accanto, nei giorni bui e in quelli di luce, insegnandogli però a camminare da solo, anche se un tempo, lo avete fatto assieme.

E il vostro piccolo bambino vi seguirà, ascolterà i consigli e imparerà a diventare lo splendido uomo che immaginavate lui fosse. Perché lui vi ha scelte, come madri e ha deciso di affidarsi al vostro amore incondizionato e a quel legame così speciale.

Qualsiasi cosa accada, voi e vostro figlio vi amerete, sopra ogni cosa e senza condizioni e questa sarà la cosa più bella di tutta l’esistenza.