Fonte: iStock Test: che tipo di adolescente eri?

Sono diverse le fasi che attraversiamo durante la nostra vita, e tutte ci permettono di collezionare quelli che diventano ricordi preziosi e indelebili da custodire gelosamente dentro il cuore. Ma l’adolescenza, si sa, è probabilmente il periodo più magico mai vissuto e non è paragonabile a nessun altro.

Sono tanti i motivi che spesso ci fanno aggrappare ai momenti legati proprio al periodo dell’adolescenza, a partire da quella sensazione di poter conquistare il mondo, passando per il meraviglioso batticuore nei confronti del primo amore, quello che non si dimentica mai. E poi, ancora, le serate con le amiche di una vita, le giornate spensierate e i sogni straordinari ancora da realizzare. Ti ricordi quanto era bello?

E se da una parte c’era chi aveva scelto di affrontare tutto a muso duro, appropriandosi della ribellione che appartiene a quell’età, dall’altra c’era chi, per un motivo o per un altro, è cresciuto prima del tempo e continua a guardare con una certa dose di nostalgia e di rammarico a tutto ciò che è stato e che poteva essere. E tu, che tipo di adolescente eri? Scoprilo con il nostro test.

C’era una volta l’adolescenza

I rimpianti e i rimorsi, lo sappiamo, sanno essere delle zavorre emotive davvero ingombranti, le stesse che non ci permettono di vivere il presente perché ci imprigionano nel passato.

Capita spesso che, proprio questa prigione, ci conduce dritti nelle braccia dei ricordi dell’adolescenza che, come abbiamo anticipato, rappresenta con tutta probabilità il periodo più bello e significativo di una vita intera.

Ci si sofferma a ripensare al primo amore, a tutte le meravigliose sensazioni che provavamo durante quelle prime esperienze. Ai ricordi indimenticabili della notte prima degli esami e a tutte quelle scelte che abbiamo preso o che forse abbiamo rimandato per troppo tempo. Alla bellezza di quegli anni, ma anche agli errori che abbiamo commesso.

Perché l’adolescenza è molto più di una semplice fase, è un periodo caratterizzante che definisce il presente e soprattutto il futuro. È quel momento della vita che ci costringe ad affrontare i grandi addii e gli spaventosi inizi, a creare opportunità e poi a distruggerle. È il passaggio dall’infanzia all’età adulta, e per questo non si può dimenticare.

E tu, che tipo di adolescente eri? Scoprilo con il nostro test

Pensare ogni tanto all’adolescenza, e perdersi con nostalgia nei ricordi di quello che è stato, è qualcosa che abbiamo fatto tutti. Lo abbiamo fatto per imparare dagli errori, per vedere quanto siamo cambiati, come siamo evoluti e in che modo quelle scelte che abbiamo preso hanno condizionato anche il nostro presente.

Cadere nella trappola dei rimpianti, dei ripensamenti e dei rimorsi, però, non è mai una buona idea. Non lo è perché se è vero che il passato non si può cambiare, è vero anche che il presente è ancora tutto da scrivere.

Se hai quindi la sensazione di essere perennemente insoddisfatta, soprattutto quando guardi a cosa hai lasciato dietro di te, forse un tuffo nel passato potrebbe essere la giusta soluzione per scoprire cosa manca davvero al presente. Per aiutarti in questa missione abbiamo deciso di creare un test per farti scoprire che tipo di adolescente eri. E chissà se magari ricordandolo potrai capire che donna vuoi essere.