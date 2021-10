La Regina torna in pubblico dopo il ricovero in ospedale

Regina Elisabetta, chi sono i suoi 10 pronipoti

Ha destato molta preoccupazione lo stato di salute della Regina Elisabetta nei giorni scorsi. La Sovrana, che ad aprile ha compiuto 95 anni, ha infatti trascorso una notte ricoverata in ospedale in via precauzionale. Dopo le dimissioni, i dottori le hanno imposto un periodo di riposo: lei, però, ha già deciso di tornare ai suoi impegni istituzionali.

La Regina Elisabetta torna a mostrarsi in pubblico

Vederla annullare la sua visita ufficiale in Irlanda del Nord e poi apprendere la notizia del ricovero aveva preoccupato non poco. La Regina Elisabetta, instancabile anche dopo la morte del suo caro marito, il Principe Filippo, infatti, non aveva mai smesso di dedicarsi alla Monarchia, neanche nei momenti più difficili della sua vita.

I timori per i suoi problemi di salute, però, possono finalmente essere messi da parte: la Sovrana non ha nessuna intenzione di fermarsi e di cedere ai capricci e agli acciacchi dell’età. Per questo, ad una settimana dallo stop forzato imposto dai dottori, ha deciso di tornare ai suoi doveri e a mostrarsi in pubblico.

Dal Castello di Windsor, dove si trova da quando è stata dimessa dal ricovero, la Regina ha tenuto delle udienze virtuali con due ambasciatori, Mr. Gunn Kim dalla Repubblica di Corea e Mr. Markus Leitner dalla Svizzera, accompagnato dalla moglie Nicole.

Il sorriso della Regina Elisabetta rassicura tutti

Le immagini diffuse da Buckingham Palace non lasciano spazio a molti dubbi. La Regina sta bene, è serena, di buon umore e, soprattutto, determinata a non cedere tanto presto le redini della monarchia al figlio Carlo, di cui non condivide pienamente le idee, e a William e Kate.

In conferenza con i due ambasciatori ha così sfoderato un rassicurante sorriso che è un chiaro messaggio per tutti: non c’è da preoccuparsi per la sua salute. Il ritorno agli impegni istituzionali è stato ponderato, optando per udienze private. La prossima settimana, però, potrebbe già partecipare al ricevimento del CoP26, un importantissimo summit sul clima.

Ci sarà poi l’evento più atteso di tutti, il Giubileo di platino per celebrare i suoi settant’anni sul trono d’Inghilterra che si terra il prossimo giugno. E, non ci sono dubbi: la Regina ha intenzione di arrivarci in splendida forma.