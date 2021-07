Regina Elisabetta, grandi sorrisi al suo evento preferito (lontana da William e Harry)

editato in: da

Elisabetta, le gaffe di Presidenti e First Lady con la Regina

Non è un segreto che la Regina Elisabetta sia profondamente legata ai cani e ai cavalli, una grande passione da tempo immemore. Il suo è un legame autentico, che è iniziato sin da quando era giovanissima: per lei, l’evento più bello dell’anno è sempre stato il Royal Windsor Horse Show, che è iniziato il 1 luglio, in concomitanza con l’appuntamento di William e Harry per lo svelamento della statua dell’amata madre Diana.

La Regina indossava un gilet blu imbottito, una camicia bianca, un cardigan verde e la gonna di cotone per il Royal Windsor Horse Show, ma a colpire non è stato il suo look, abbastanza classico per lei, quanto i suoi grandi sorrisi, la felicità che abbiamo potuto leggerle negli occhi nell’ammirare cavalli e pony (tra cui alcuni della sua scuderia). La partecipazione all’evento è giunta il giorno successivo all’incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel, che si è tenuto al Castello di Windsor.

Sono ben 95 gli anni della Regina Elisabetta, ed è ancora oggi un esempio di grande forza. Ad aprile ha perso il suo amatissimo Principe Filippo, la sua guida, la luce che l’ha da sempre sostenuta. Ciononostante, non si è lasciata abbattere e sta dimostrando il suo carattere e la personalità, quello che davvero le ha permesso di guidare un Regno da record per 69 anni, superando la stessa Regina Vittoria.

Il suo volto durante l’evento del Royal Windsor Horse Show appariva rilassato, senza alcuna ombra. Il contatto con la natura, la presenza dei suoi amati cavalli, nessun chiacchiericcio. Tra l’altro, è il suo evento preferito, cui partecipa da decenni, sin da quando era un adolescente: nel 1943, vinse il primo premio grazie a un pony nero. Ripeté il successo anche l’anno dopo. Nel corso del 2020, l’evento era stato cancellato per via della Pandemia di Coronavirus.

Nel 2021, invece, la Regina Elisabetta sembrava “nel suo elemento”, come hanno fatto notare molti fan della Royal Family sui Social Media. Lontana da William e Harry, dai dissapori dei suoi nipoti; lontana dal chiacchiericcio di palazzo e dalla toccata e fuga del Duca di Sussex in Inghilterra. Ancora una volta, Elisabetta ha scelto di non farsi travolgere, di lasciare che il legame tra fratelli possa giungere a una risoluzione in modo indipendente. Il comportamento di Harry in Inghilterra non ha lasciato spazio ad alcuna riconciliazione: nel giro di poche ore, è tornato in America dalla moglie Meghan e dai figli Archie e Lilibet.

Contrapposto al rapporto turbolento di William e Harry, a noi rimane una “preziosa” foto della Regina Elisabetta che sorride, che si lascia andare, che mette da parte (solo in rarissime occasioni) la sua ingombrante Corona, per essere semplicemente se stessa. A 95 anni, ci stupisce e dà un’importante lezione di vita.