Meghan e Kate: faccia a faccia al matrimonio del figlio di Victoria Beckham

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

L’atteso faccia a faccia fra Meghan Markle e Kate Middleton potrebbe arrivare prima del previsto grazie a Victoria Beckham. L’ex star delle Spice Girls infatti avrebbe intenzione di invitare entrambe al matrimonio del figlio Brooklyn che presto convolerà a nozze con Nicola Peltz.

I due attori si sposeranno nel 2022 e Victoria si starebbe occupando dell’organizzazione del matrimonio. A preoccupare la stilista e il marito David però ci sarebbe un dettagli: sia i Sussex che i Cambridge sono nella lista degli invitati. Entrambi infatti in passato hanno scelto di invitare alle proprie nozze i Beckham, dunque non ricambiare sarebbe scortese.

D’altra parte però, come svela il Mirror, Victoria sarebbe molto preoccupata all’idea di invitare all’evento sia Meghan Markle che Kate Middleton, soprattutto dopo che i rapporti fra Harry e William si sono ulteriormente deteriorati a causa di interviste e accuse pubbliche. “Victoria è un po’ preoccupata nell’invitare entrambe le coppie al matrimonio – ha confidato una fonte -, perché tutte le attenzioni saranno dedicate alle coppie reali, piuttosto che al figlio e alla sua future moglie“.

Sarebbe esclusa anche l’idea di invitare una sola coppia, preferendola all’altra: “Chiunque non inviti, lo riterrà uno smacco – ha aggiunto l’insider – e lei è preoccupata che se invita entrambe creerà conflitto. Lei e David vorrebbero mantenere i buoni rapporti con entrambe le coppie”. Se Kate e Meghan non si vedono da mesi, Harry e William hanno avuto modo di incontrarsi al funerale di Filippo d’Edimburgo e all’inaugurazione della statua di Lady Diana. Due momenti in cui la tensione fra i fratelli è stata palpabile e la frattura non è stata risanata.

Il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sarà dunque l’occasione per un faccia a faccia fra Kate Middleton e Meghan Markle. La moglie di William, secondo indiscrezioni di Palazzo, nell’ultimo periodo avrebbe tentato di riavvicinarsi alla cognata su consiglio della Regina. Resta da capire cosa accadrà nei prossimi mesi quando Harry presenterà il suo libro di memorie: una autobiografia che sta già facendo discutere e che starebbe preoccupando la Royal Family che teme nuove accuse e la rivelazione di retroscena della famiglia che sarebbero dovuto restare segreti.