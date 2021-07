Kate Middleton, i messaggi segreti a Meghan durante la lite fra Harry e William

editato in: da

Messaggi inviati in segreto a Meghan Markle durante le liti fra Harry e William: l’Us Weekly svela nuovi retroscena su Kate Middleton che, disperata per le tensioni fra i due fratelli, avrebbe chiesto aiuto alla cognata.

Fonti di Palazzo svelano che la duchessa di Cambridge avrebbe messo da parte i rancori e le tensioni con la cognata per riportare la pace fra il marito e il fratello. La situazione infatti continua a essere precaria e, dopo l’intervista da Oprah Winfrey, le accuse alla famiglia reale e la morte di nonno Filippo, William e Harry avrebbero avuto un durissimo scontro. Se alla presentazione della statua di Diana sono apparsi sorridenti, ma distanti, lontano dai riflettori avrebbero avuto una discussione molto pesante.

La lite sarebbe scoppiata poco dopo i funerali del Duca di Edimburgo e amatissimo marito della Regina Elisabetta. “Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose”, ha raccontato una fonte. Proprio durante la lite, Kate avrebbe scritto in segreto degli sms a Meghan Markle per chiederle aiuto.

La duchessa di Cambridge infatti è consapevole dell’ascendente dell’attrice sul marito e le avrebbe chiesto un aiuto per riportare la pace in famiglia dopo mesi complicati e ricchi di tensione. La strada per una riconciliazione è ancora lunga, ma Kate ce la starebbe mettendo tutta per “sistemare le cose”. Dalla sua parte ora ci sarebbe non solo la Regina, ma anche Meghan Markle con cui i rapporti sarebbero migliorati. Così tanto che in occasione della nascita di Lilibet Diana, la Middleton avrebbe inviato un regalo alla nipotina, svelando di volerla incontrare presto.

Sembrano ormai lontani i tempi in cui Kate e Meghan si scontravano per i vestiti delle damigelle a pochi giorni dalle nozze della Markle con Harry. Dopo le rivelazioni fatte a Oprah (dove l’ex star di Suits ha accusato la cognata di averla fatta piangere), la Middleton ha deciso di cancellare il passato e guardare avanti per proteggere la famiglia reale. Ora l’obiettivo è ricucire lo strappo fra Harry e William: per farlo sarà necessaria tutta la sua bravura e con l’aiuto – inaspettato – di Meghan Markle potrebbe riuscirci prima del previsto.