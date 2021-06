Regina Elisabetta, una rosa per i 100 anni di Filippo: il giorno più triste

editato in: da

La Regina al Parlamento per la prima volta senza Filippo

La Regina Elisabetta ha voluto ricordare suo marito Filippo nel giorno del suo 100esimo compleanno, ricevendo una rosa speciale. Per la Sovrana questo anniversario è forse il più triste, perché segna in modo esplicito la scomparsa del suo adorato Principe dopo 73 anni vissuti insieme.

Nato il 10 giugno 1921, Filippo non è riuscito a raggiungere questo significativo traguardo per pochi mesi. Infatti, è scomparso lo scorso 9 aprile, lasciando un vuoto nella Monarchia che Kate Middleton e William hanno cercato di colmare in queste ultime settimane.

Elisabetta ha voluto dunque rendere omaggio al suo amato consorte con un gesto significativo. Sua Maestà ha ricevuto una rosa, unica, creata appositamente per questo anniversario, che è stata piantata nei giardini del Castello di Windsor a imperitura memoria del Duca di Edimburgo, proprio in quei luoghi che lui stesso ha contribuito a modificare.

Una fonte vicina a Palazzo ha dichiarato che la Regina trascorrerà privatamente l’intera giornata, anche perché deve prepararsi a un weekend molto impegnativo con la cerimonia, seppure ridotta, del Trooping the Colour, la parata militare cui prima della pandemia la Famiglia Reale assisteva dal balcone di Buckingham Palace per celebrare il compleanno pubblico di Sua Maestà. E poi domenica 13 giugno Elisabetta deve incontrare Joe Biden nel suo primo viaggio ufficiale in Gran Bretagna.

La rosa è stata presentata alla Regina la scorsa settimana dal presidente della Royal Horticultural Society, Keith Weed. Elisabetta ha definito il fiore adorabile. La cerimonia è stata particolarmente commovente. Elisabetta si è presentata con un look informale, quasi dimesso, un abito blu a fiorellini bianchi, abbinato a un cardigan chiaro. La Regina è apparsa leggermente provata e dimagrita.