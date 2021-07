Letizia di Spagna, sbaglia l’abito ma recupera con le scarpe in corda speciali

editato in: da

Letizia di Spagna, abito in tweed e zeppe di pelle

Letizia di Spagna ricicla l’abito grigio ma sbaglia look. Questa volta la Regina commette un errore di stili sopravvalutando l’abito in tweed di Adolfo Dominquez, più adatto a un evento settembrino che alla calura di luglio. Nota di merito, almeno per l’originalità, le scarpe con zeppa in corda, ma di pelle.

Letizia di Spagna prosegue coi suoi appuntamenti in agenda. Dopo aver sfoggiato per l’ennesima volta l’abito a finti pois di Massimo Dutti, torna a ripescare dal suo guardaroba un abito già indossato. Si tratta di un vestito del brand Adolfo Dominquez, in tweed grigio che, come detto, è più adatto ai mesi primaverili o d’inizio autunno, sia per la stoffa non particolarmente fresca sia per il colore non certo estivo.

L’abito riecheggia lo stile classico di Chanel, a girocollo, con mezze maniche sfrangiate come l’orlo della gonna svasata, che copre appena il ginocchio di Sua Maestà, dunque più corta del consueto. Donna Letizia infatti da anni non usa più le mini gonne, perché considera le ginocchia il suo punto debole.

La prima volta che la Regina indossò questo abito era il 28 maggio 2018 in occasione di un pranzo in onore di Margherita di Romania e di suo marito, il principe Radu. Da allora la Reina Letizia non lo ha più indossato, fino ad oggi. Se tre anni fa lo abbinò a un paio di scarpe in cuoio intrecciate, ora ha optato per le calzatura che più ama in estate, ossia le espadrillas con zeppa alta in corda. in particola Letizia ha scelto un paio di Uterque che hanno la particolarità di essere di pelle anziché di stoffa.

Per esaltare la linea, ha indossato una cintura marrone in tinta con le scarpe. Mentre ha scelto una borsa bianca con tracolla in catena, firmata Furla, modello Metropolis. Come di consuetudine i gioielli sono ridotti al minimo: orecchini a cerchio a forma di bambù e l’anello di Karen Hallam, regalo delle figlie, Leonor e Sofia.