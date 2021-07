Letizia di Spagna recupera l’abito a pois con lo spacco sbarazzino

editato in: da

Letizia di Spagna, abito a finti pois e spacco segreto

Letizia di Spagna si presenta alla riunione di lavoro con importanti associazioni che si occupano di disabilità e soggetti vulnerabili, che si è tenuta a Palazzo Zarzuela, indossando uno dei suoi abiti must have, il vestito bianco a pois con spacco segreto, di Massimo Dutti.

L’agenda di Letizia di Spagna è ancora molto fitta, nonostante le vacanze siano alle porte. Come di consuetudine la Famiglia Reale dovrebbe trascorrere qualche giorno di riposa a Maiorca, ma prima sono molti gli impegni di Corte che vedono coinvolte anche Leonor e Sofia, le figlie di Letizia e Felipe.

Dopo aver incontrato le compagne della primogenita che a settembre andrà in Galles a completare gli studi e dopo il saluto agli atleti spagnoli che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo, la Reina dunque torna agli impegni pubblici. Come è sua consuetudine in questo ultimo anno, Donna Letizia preferisce riutilizzare gli abiti che conserva nel suo guardaroba, piuttosto che presentarsi con capi nuovi, ad eccezione di rare occasioni.

Così per l’incontro a Palazzo ha deciso di indossare un abito bianco a pois blu che in realtà sono dei piccoli quadrati, firmato Massimo Dutti, con maniche lunghe, a girocollo e gonna a pieghe che nasconde uno spacco birichino . Infatti, la priva volta che la Regina lo indossò nel 2018 fu vittima di un piccolo incidente osé: la gonna si aprì per un colpo di vento scoprendo le gambe di Sua Maestà ben oltre il ginocchio.

Era per la precisione il 18 settembre 2018 e Letizia si trovava in visita a Salamanca. La Regina riuscì a superare l’attimo di imbarazzo trattenendo con la mano la stoffa. Allora l’abito di Massimo Dutti, appartenente alla collezione autunno-inverno 2018, era in vendita a 89.95 euro. E fu un successo. Donna Letizia preferì indossarlo con accessori navy, cintura, clutch, décolletée.

Mentre ora, per trasformarlo in un look più estivo, lo ha coordinato con le sue amatissime espadrillas, le scarpe che preferisce nei mesi caldi, e con una cintura bianca.

L’outfit fresco e bon ton è molto apprezzato dalla moglie di Felipe, tanto da indossarlo numerose volte, durante alcuni importanti viaggi internazionali: nel marzo 2019 in Argentina, nel novembre dello stesso anni a Cuba. Ma anche per un’udienza a Palazzo nel mese di aprile.