Letizia di Spagna: top-lingerie e zeppe per incontrare le compagne di Leonor

Letizia di Spagna, top a cappa e pantaloni bianchi ad ARCO

Letizia di Spagna è tornata in pubblico insieme a suo marito Felipe e le figlie Leonor e Sofia. Per l’occasione ha scelto uno strepitoso tailleur pantalone bianco, reso ultra chic dal top-lingerie cui l’ha abbinato. E al posto dei tacchi, le sue amate zeppe in corda made in Spain.

Dopo aver visto la Reina Letizia sul cammino di Santiago indossare l’impermeabile di Hugo Boss, scarpe stringate e pantaloni-culotte, Sua Maestà è tornata ad outfit più formali senza rinunciare però ad accessori comodi. Per eventi all’esterno e in estate, in fondo è concesso. E poi l’occasione lo permetteva, sebbene l’appuntamento è stato particolarmente significativo per sua figlia maggiore, Leonor.

Infatti, la Principessa delle Asturie ha incontrato le sue future compagne di college. Ogni anno, i Reali spagnoli offrono udienza ai membri dello United World College e questa volta hanno voluto con loro anche Leonor che il prossimo settembre frequenterà la prestigiosa struttura in Galles.

Per non rubare la scena alla primogenita, di nuovo Letizia ha scelto un look riciclato e poco appariscente, ma di sicuro successo. Si tratta del tailleur bianco-panna, firmato Hoss Intropia, composto da una giacca lunga con bottone unico, chiuso sul fianco in modo da formare un effetto sciarpa, che porta con le maniche arrotolate come è sua consuetudine, e da un paio di pantaloni morbidi, lunghi fino alle caviglie. Dunque dopo il look total white indossato ad ARCO, Donna Letizia sceglie di nuovo una mise color latte.

Il completo risale al 2018 quando la Regina lo indossò il 22 maggio di quell’anno durante il viaggio ad Haiti, per poi riproporlo nel 2019 e ora lo ha reso più raffinato abbinandolo a un top-lingerie di Zara.

Abbandonati i tacchi, Letizia di Spagna sceglie le sue scarpe estive preferite, le espadrillas. In questo caso, opta per quelle con la zeppa rosa cipria, modello Alba6 di Macarena Shoes, a 70 euro. Infine, impreziosisce il suo look con gli orecchini in oro rosa e diamanti della collezione Crawler Skyline di Gold & Roses e, come da tradizione, il suo anello Karen Hallam.

Leonor invece indossa un graziosissimo abito verde decorato con foglie di felci bianche, firmato Mango, e anche per lei le espadrillas di Macarena, ma ovviamente più basse. Sua sorella Sofia sfoggia un abito bianco con decori neri e gialli e pizzo sangallo di Poete e ballerine chiare.