Letizia di Spagna, una favola in bianco: top a mantella e pantaloni che scolpiscono

Letizia di Spagna, top a cappa e pantaloni bianchi ad ARCO

Letizia di Spagna non tradisce le aspettative quando si presenta alla Fiera Internazionale di Arte Contemporanea, ARCO, a Madrid. Vetrina per i suoi look più estremi e affascinanti, quest’anno ci delizia con un outfit total white con un top a cappa originalissimo, firmato On Atlas.

Dopo aver osato con l’abito in pelle nera o con i capelli ricci, Letizia di Spagna sceglie un completo bianco immacolato, davvero di grande eleganza e raffinatezza. D’altro canto, si tratta di celebrare i 40 anni della celebre fiera e la Reina sceglie un look che sia all’altezza delle opere d’arte e della contemporaneità. Come sua consuetudine, ad eccezione dello scorso anno quando optò per una fantasia floreale, Donna Letizia sceglie una mise in tinta unita e precisamente il bianco.

Dopo il classico tubino verde indossato in video, il suo nuovo look è molto particolare e di sicuro impatto. Si tratta di un completo costituito da un top extra large da 150 euro, a cappa, come se fosse una mantella con chiusura in madreperla, un modello di solito adatto per le occasioni più formali, e da una paio di pantaloni dal taglio classico, ma con orlo asimmetrico che scolpisce le forme perfette di Donna Letizia.

Il look è firmato On Atlas, un brand spagnolo di moda sostenibile che fa il suo debutto nel guardaroba della Regina. Decisamente un altro stile rispetto al tailleur pantaloni in lino celeste, da working girl.

Letizia, accompagnata nel suo tour da Felipe, abbina questo look dalle forme insolite per il suo stile, soprattutto nella scelta del collo alto, a un paio di slingback a punta e tacco stiletto non eccessivamente alte di Carolina Herrera. Mentre come borsa opta per una handbag candida di Furla.

Non passano inosservati i suoi graziosi orecchini lunghi, a forma di fiore bianco, creati da Carolina Herrera. I pendenti appartengono alla collezione Falling Jasmine, ispirata alle opere dell’artista argentino Grillo Demo. Gli orecchini rappresentano la forma di un gelsomino, sono realizzati in argento placcato oro e smaltati in bianco e costano 280 euro. Un vero tocco di classe reso ancora più chic dalla coda di cavallo con cui raccoglie i capelli. Per altro Letizia possiede degli orecchini anche la versione a lobo che sfoggiò per la prima volta nel 2016.