Letizia di Spagna, il tailleur di lino di cui non possiamo fare a meno

editato in: da

Letizia di Spagna, il tailleur pantaloni e le scarpe in rettile

Letizia di Spagna inizia i suoi impegni settimanali partecipando a un incontro con la Fondazione Abertis e visitando la mostra allestita in occasione del 75simo anniversario dell’UNICEF. Per la riunione di lavoro, la Reina ha scelto il perfetto look dell’estate, un tailleur di lino, firmato Adolfo Dominguez, che rende più aggressivo con gli accessori in rettile.

Dopo l’abito con cristalli e il vestito a fiori, entrambi rigorosamente riciclati, Letizia di Spagna opta per un outfit nuovissimo da working girl, che tutte noi dovremmo avere nell’armadio. Si tratta di un classico tailleur pantaloni, in lino, color celeste. Due caratteristiche che rendono il completo fresco e leggero, ideale per l’estate, senza però rinunciare al rigore e all’eleganza richieste dalla riunione di lavoro.

Pantaloni celesti Puoi acquistare online un paio di pantaloni simili a quelli di Letizia di Spagna

Il tailleur sartoriale fa parte della collezione Primavera/Estate 2020 del brand spagnolo Adolfo Dominguez ed è composto da un blazer con singolo bottone a contrasto e tasche laterali. La Regina porta le maniche arrotolate per dare un taglio più moderno al suo look. La giacca si accompagna ad ampi pantaloni in stile Capri con piccola apertura laterale. Sotto il blazer, che porta slacciato, Donna Letizia indossa un top bianco aderente che la illumina.

Letizia coordina il completo a degli accessori blu, riciclati: un paio di décolletée dal tacco stiletto e una clutch in rettile, bi-color di Magrit e trasgredisce le regole del look bon ton. I capelli raccolti in una coda di cavallo mettono in risalto gli orecchini di Bulgari in diamanti e acquamarina. Sebbene lo scollo a V del top lo permetterebbe, Letizia non porta alcuna collana, com’è nel suo stile. Mentre non si separa dall’anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia che recentemente sono state protagoniste di importanti impegni di Corte insieme al Re e alla Regina.

Prima delle vacanza estive, la Famiglia Reale deve assolvere diversi impegni di Corte in cui saranno coinvolte anche la Principessa delle Asturie e l’Infanta Sofia che stanno dando prova delle loro abilità diplomatiche e delle loro eleganza, ereditata evidentemente da mamma Letizia che le ha cresciute secondo una rigida educazione.