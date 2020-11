Letizia di Spagna gelosa di Felipe: lo sguardo che l’ha tradita

editato in: da

Letizia di Spagna dà il meglio al Premio Cerecedo: i look migliori e quelli controversi

Letizia di Spagna sarebbe gelosa di suo marito Felipe, al punto da non trattenersi a lanciargli degli sguardi inequivocabili in pubblico. Ma le altre donne in questo caso non c’entrano nulla, o quasi. La gelosia di Letizia è verso i giornalisti. Il Re non può parlare né guardare altri report che subito sua moglie lo incenerisce con gli occhi.

L’ultimo episodio è avvenuto durante il gala per la consegna del Premio giornalistico Francisco Cerecedo, organizzato proprio dalla Associazione dei giornalisti europei. In quell’occasione Letizia, che questa settimana ha partecipato anche a un incontro dell’Unicef, ha incantato tutti con un fantastico abito scuro, firmato Armani. Una vera rarità vedere Donna Letizia indossare un abito made in Italy. Tra i suoi stilisti preferiti infatti di solito troviamo Hugo Boss, Carolina Herrera, Felipe Varela. Completavano l’outfit décolletée Manolo Blahnik e clutch di Bottega Veneta.

Insomma una mise che nelle sue linee minimal ha fatto della Regina la protagonista della serata, nonostante altri fossero sotto i riflettori. Il premio è andato Vicente Vallés, ma naturalmente in sala c’erano altri giornalisti, tra cui Ángeles Blanco, presentatrice di Informativos Telecinco, nonché moglie del vincitore.

Durante il saluto formale ai Reali, i fotografi hanno immortalato un momento che ha scatenato il dibattito. Felipe sta salutando Angeles Blanco e Letizia lancia uno sguardo al marito da far paura. Il gesto della Regina non è certo passato inosservato e ha generato non pochi rumors sulla sua gelosia.

Patrycia Centeno, esperta di moda e politica, ha contribuito ad alimentare la polemica commentato: “Mi diverte che la Casa Reale pubblichi le foto senza filtri”. La gelosia di Letizia forse può essere giustificata dal fatto che lei stessa era una giornalista e quindi teme che Felipe possa rimanere affascinato da una sua collega. O forse conoscendo l’ambiente, teme per il suo matrimonio.

Sta di fatto che Letizia viene colta in fallo per la prima volta a causa della sua gelosia. In effetti, la Regina di Spagna è salita spesso alla ribalta per incomprensioni in pubblico, gesti di stizza e protocolli non rispettati. Uno su tutti, quando la domenica di Pasqua del 2018 impedì in ogni modo alla suocera Sofia di Grecia di fotografarsi sola con le nipoti, Leonor e Sofia. Ma è la prima volta che svela così apertamente i suoi sospetti nei confronti del marito.