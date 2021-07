Lady Kitty Spencer, perché Harry e Meghan non erano presenti alle nozze

editato in: da

Un matrimonio da favola, quello di Lady Kitty Spencer, che ha scelto l’Italia per convolare a giuste nozze con il suo Michael Lewis. Tanti gli ospiti di alto profilo, tra cui Pixie Lott, la viscontessa Emma Weymouth e Sabrina Elba. Eppure, c’è stata un’assenza che ha fatto rumore.

Harry e Meghan, sebbene invitati alle nozze in quanto cugini di primo grado della sposa, non erano presenti al matrimonio. Una scelta dettata dalle esigenze familiari, presumibilmente, poiché impegnati con la piccola appena nata e con Archie, di appena due anni.

I Sussex hanno quindi rinunciato al matrimonio di Kitty non per motivi legati ai rapporti che intercorrono con la cugina ma perché hanno liberamente scelto di non fare un viaggio così lungo con i piccoli. Harry e Meghan avevano infatti dichiarato di volersi prendere un lungo periodo di riposo per dedicarsi alla famiglia, rinunciando a diverse uscite pubbliche per la serenità dei bambini.

Harry aveva riabbracciato i parenti di Diana, Charles Spencer, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes, in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata alla madre, alla quale aveva partecipato anche il fratello William. Il ritorno a Londra potrebbe essere imminente per lo stesso motivo e potrebbe anche comprendere l’arrivo di Meghan con Archie e Lilibet, che deve ancora ricevere il battesimo.

Kitty Spencer, figlia di Charles e di Victoria Aitken, aveva invece partecipato al matrimonio di Meghan e Harry alla St George’s Chapel a Windsor, nel maggio del 2018. Con lei, anche i fratelli Eliza e Louis insieme alla loro madre.

In quell’occasione, Lady Kitty aveva sfoggiato un outfit che aveva fatto il giro del mondo. Lo splendido abito verde di Dolce&Gabbana aveva conquistato tutti, compresi i tanti follower che hanno poi deciso d i seguirla sul suo profilo ufficiale.

Il suo matrimonio con Lewis era stato rimandato dalla pandemia ma, per il suo futuro da moglie, non ha dubbi: “Non vedo l’ora di vivere una vita familiare davvero felice; un matrimonio felice e bambini felici. Mi sento tranquilla perché le cose andranno come devono”.

Anche la sorella di Kitty, Lady Amelia, sembra pronta a compiere il grande passo dopo il fidanzamento con Greg Mallett. E chissà che, per questo nuovo evento, Harry e Meghan non decidano di tornare in Europa per stare vicini alla famiglia.