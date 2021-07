Meghan, cambiano i piani per il battesimo di Lilibet: Kate “devastata”

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Meghan Markle ha cambiato idea sul battesimo di Lilibet Diana, la sua secondogenita: a quanto pare, avrebbe deciso di rinunciare al viaggio a Londra e di organizzare una piccola cerimonia negli Stati Uniti. Ma questa scelta avrebbe spezzato il cuore a Kate Middleton.

Fonti vicine alla Royal Family hanno rivelato al Daily Star che la Duchessa di Cambridge sarebbe “devastata” dai nuovi piani di Meghan e Harry per il battesimo della piccola Lilibet. Sembra infatti che la famiglia abbia optato per una cerimonia ristretta a Montecito, alla quale dovrebbero partecipare solo alcuni amici della coppia e la mamma della Markle. Nessun membro reale presente, dunque: una netta svolta rispetto alle più recenti informazioni, secondo le quali il battesimo sarebbe dovuto avvenire a Londra.

Si è a lungo parlato di una cerimonia a Windsor, dove Meghan e Harry avevano già battezzato il loro piccolo Archie. Un evento che avrebbe creato sicuramente molto scalpore, viste le recenti controversie nate in seno alla Famiglia Reale dopo la fuga dei due coniugi negli Stati Uniti – e dopo la loro intervista rilasciata ad Oprah. Sarebbe stata però l’occasione giusta per far conoscere Lilibet alla Regina Elisabetta II, che non ha ancora avuto modo di incontrare la piccolina. Tuttavia, pare che i progetti siano cambiati.

Anche la decisione di battezzare la bimba a Montecito sembra aver creato attrito a Buckingham Palace. La più dispiaciuta dalla notizia sarebbe stata Kate Middleton, che negli ultimi tempi avrebbe lavorato molto “dietro le quinte” per sanare la frattura tra William e Harry. Una fonte anonima ha riportato al Daily Star: “Kate ha cercato duramente di ricucire i rapporti tra i due fratelli, se non altro per il bene di Archie, Lili e dei piccoli di Cambridge. Ora è stata inserita nella lista nera da uno degli eventi familiari più importanti nella vita di un bambino. È devastata”.

La Duchessa di Cambridge, secondo le indiscrezioni, avrebbe fatto molto per appianare le incomprensioni in famiglia. Si dice che abbia scambiato alcuni messaggi con Meghan per ricostruire il rapporto con lei, e che ciò avrebbe smorzato la tensione tra di loro. Tuttavia, a rendere difficile l’organizzazione di un battesimo a Londra potrebbero non essere solo i problemi familiari. È infatti possibile che la Markle abbia deciso di tenere la cerimonia negli Stati Uniti per non dover viaggiare così lontano con i bambini, in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo.