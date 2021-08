Kate Middleton protagonista di un progetto speciale per ricordare l’Olocausto

editato in: da

Solo un anno fa, Kate Middleton era stata coinvolta in un nobile progetto fotografico, che le aveva permesso di ritrarre attraverso delle fotografie due sopravvissuti all’Olocausto: Steven Frank e Yvonne Bernstein. Oggi quelle foto fanno parte di una mostra speciale che apre i battenti proprio nella giornata del 6 agosto 2021. La mostra rimarrà attiva fino al 7 gennaio 20221 all’Imperial War Museum di Londra.

Si tratta di un progetto che coinvolge tre organizzazioni: la Royal Photographic Societ, Jewish News e Holocaust Memorial Day Trust, che tutte all’unisono hanno invitato la Duchessa a far parte della mostra, volta a celebrare la memoria di un passato che non può e non deve essere dimenticato.

Sul profilo ufficiale del Duca e della Duchessa di Cambridge è apparso in queste ore un post che spiega il progetto:

Onorata di far parte della nuova mostra fotografica all’Imperial War Museum di Londra, che riunisce oltre 50 ritratti contemporanei di sopravvissuti all’Olocausto e delle loro famiglie. Mostrate per la prima volta, queste fotografie così potenti catturano le connessioni speciali tra i sopravvissuti all’Olocausto e le generazioni più giovani delle loro famiglie, e ci ricordano la responsabilità collettiva di garantire che le loro storie continuino a vivere. Le fotografie presentano un gruppo di sopravvissuti che hanno fatto del Regno Unito la loro casa dopo un inizio segnato da perdite e traumi inimmaginabili. Pur offrendo uno spazio per ricordare e condividere le loro storie, queste fotografie sono una celebrazione della vita piena che hanno vissuto e dell’eredità speciale che i loro figli e nipoti porteranno nel futuro.

Da mamma attenta e apprensiva, era praticamente impossibile che Kate rimanesse indifferente davanti a quello che così tanti bambini hanno dovuto subire in un passato che tutto sommato non è poi così lontano dai giorni nostri.

Kate ha sempre dimostrato una grande passione per la fotografia e per le tematiche sociali più delicate, è noto che molti degli scatti dei suoi figli che vengono resi pubblici sono stati realizzati proprio da lei. Queste particolari fotografie dedicate ai sopravvissuti dell’Olocausto, già un anno fa si erano fatte notare. Il fatto che adesso siano state inserite all’interno della mostra è motivo di grande orgoglio per lei.