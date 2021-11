Elisabetta, weekend a Sandringham col permesso dei medici

Elisabetta, le gaffe di Presidenti e First Lady con la Regina

Di stare tra le mura del Castello di Windsor proprio non se ne parla: la Regina Elisabetta ha convinto i medici ad accordarle il permesso per andare nell’amata tenuta a Sandringham, dove di solito trascorrere le vacanze di Natale con tutta la sua famiglia.

Elisabetta, la salute vacilla

In queste ultime settimane la salute di Elisabetta ha fatto preoccupare non poco sudditi e fan della Corona inglese: l’inossidabile Sovrana è stata ricoverata al King Edward VII’s Hospital di Londra lo scorso 20 ottobre per eseguire degli esami, per poi essere dimessa il giorno dopo.

Da Buckingham Palace non ha mai precisato le motivazioni del ricovero della Regina, ma è stato chiaro fin da subito che è stato deciso di limitare al massimo lo stress di Elisabetta. Le è stato infatti imposto riposo assoluto e tante rinunce: dal suo amato drink serale, alla tv fino a tarda notte, passando per le passeggiate a cavallo e i viaggi. Così Sua Maestà ha dovuto rinunciare anche alla CoP26 di Glasgow, la conferenza internazionale sul clima a cui ha voluto comunque partecipare, portando il suo contributo con un toccante videomessaggio da Windsor, che fa riflettere il mondo intero sulla necessità di salvaguardare l’ambiente e che racchiude in sé anche un tenero omaggio al Principe Filippo.

Elisabetta vola a Sandringham

La Regina non ha nessuna intenzione di stare con le mani in mano: secondo quanto riportato da People ha convinto i medici reali a darle il permesso per andare a Sandringham, la tenuta che fa da cornice alle vacanze di Natale della Royal Family.

Non ci è andata in treno, come sua abitudine, bensì in aereo: il viaggio in auto e gli spostamenti a piedi verso la stazione sarebbero stati faticosi per la Regina al momento, a maggior ragione da quando, in una cerimonia all’Abbazia di Westminster, è comparsa per la prima volta in pubblico con un bastone da passeggio. Elisabetta è quindi voltata nella sua tenuta, volando sull’elicottero regio che l’attendeva sulla pista nei pressi del castello di Windsor.

Secondo alcuni l’intenzione di Elisabetta sarebbe trascorrere un weekend nella tenuta, ma per una fonte del Mirror, la Regina avrebbe deciso di iniziare in anticipo le sue vacanze di Natale: “Sua Maestà non vede l’ora di ospitare la sua famiglia nella sua casa di Norfolk per le vacanze di Natale e c’è molto da preparare per accogliere tutti coloro che sono stati invitati”, ha spiegato la fonte, che ha aggiunto: “La Regina ha molti ricordi felici delle vacanze natalizie a Sandringham con la sua famiglia ed è fermamente convinta che sarebbe molto meglio essere lì di persona il prima possibile per supervisionare tutto”.

Forse, un luogo custode di tanti momenti felici può aiutarla più velocemente nella ripresa: intanto la Sovrana ha detto “di essere molto felice” che i medici le avessero dato il via libera per viaggiare, senza dimenticare il riposo per almeno due settimane, come le è stato consigliato.