Berlusconi, la rara foto su Instagram con Marta Fascina: il suo abito è un sogno

Gli auguri di Natale, quelli speciali, che solo Silvio Berlusconi sa dare. L’ex Premier si è mostrato saldamente al fianco della sua compagna Marta Fascina, classe 1990, completamente a suo agio al fianco del suo uomo. La coda di cavallo ben tirata ha fatto pensare immediatamente allo stile di Veronica Lario. La suggestione è stata tanta, soprattutto perché lo scatto è stato realizzato con tutte le accortezze del caso.

Silvio Berlusconi, rara foto con Marta Fascina

Non sono tante le foto di Silvio Berlusconi con Marta Fascina ma sono riservate alle più importanti occasioni. In questo caso, ha sfruttato il Natale per presentare la sua compagna, davanti a un albero scintillante e con i sorrisi che sono tipici delle feste. L’abito della padrona di casa, poi, ha attirato immediatamente l’attenzione.

Non solo la coda alta, ma anche un abito principesco a suggello di un’immagine che ha destato la curiosità di molti, forse per la grande differenza d’età che intercorre tra di loro. Per la foto ben augurante, Marta Fascina ha indossato un abito blu scuro, da principessa, impreziosito da un coprispalla semplice che ha reso più aggraziata la sua figura.

Una nuova foto dopo il compleanno del Cavaliere

La presenza di Marta Fascina al fianco del fondatore di Forza Italia è balzata agli onori della cronaca nel momento in cui sono stati paparazzati insieme. Successivamente, la loro storia è proseguita nel più stretto riserbo fino al giorno del compleanno di Silvio Berlusconi. I due sono infatti comparsi felici e innamorati su Instagram, con uno scatto che è stato certamente accolto con grande entusiasmo.

Nonostante i ripetuti problemi di salute del Cavaliere, il 2021 è stato un anno di grandi gioie. Non solo è diventato ancora nonno, grazie alla figlia Barbara Berlusconi, ma è addirittura diventato bisnonno. La figlia di Silvio Berlusconi ha infatti dato alla luce il suo quinto figlio, che ha voluto chiamare Ettore Quinto.

Non solo. L’ex Premier è anche diventato bisnonno. La figlia maggiore di Pier Silvio, Lucrezia Vittoria, è diventata mamma di una bambina allargando così la grande famiglia e portando nuova gioia nella vita del suo papà, che con lei ha stretto un rapporto solidissimo.